她竊錄情敵性愛影片恐嚇散布 辯情敵揶揄她性愛技巧差

李女獲悉羅姓男友腳踏兩條船，另與女子小羽（化名）交往，趁羅趁睡著時，發現羅的手機有羅與小羽的性愛影片，偷偷竊錄後，傳送給情敵小羽，並恐嚇散播性愛影片，經小羽提起告訴，李女辯稱小羽揶揄她，要她好好學習性愛技巧，她才傳送恐嚇訊息，台中地院今天依竊錄等罪將李女判刑2月，可易科罰金。

判決書指出，李女與羅男為男女朋友關係，2人交往期間羅時與小羽交往，李女心生不滿，於2018年6月中旬，在臺中市中區摩鐵內，趁睡著而以行動電話玩遊戲掛網，行動電話未上鎖時，查閱羅行動電話內容，發現存有羅與小羽拍攝的性愛影片，偷偷竊錄下來。

2018年6月22日某時起，李女以通訊軟體LINE，傳送訊息予小羽恫稱「我臉書裡面可是有很多羅男的朋友，叫他們給你看，好讓你錄影存證..接下來，我還會放到你的臉書，任何一個能傳播的網路管道。記得一定要錄影存證」、「我已經把影片放在臉書了」、「就是跟好友、家人分享囉」、「看過影片的都說你夠蕩」。

李女並傳送該影片及截圖畫面予小羽，表示欲將小羽與羅男為性行為影片發表於臉書或私下交予朋友觀覽公告周知，使小羽心生畏懼，提起告訴。