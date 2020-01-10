想出海釣花枝卻惹上國安法 沒違國安行為無罪

男子許世串受友人何姓友人邀請，想搭乘黃姓船長駕駛的「萬寶龍58號」漁船出海釣花枝，但為規避檢查，他向許姓友人借船員證，去年2月3日上午6時20分將許的船員證交給深澳漁港安檢人員郭志堅士官長等人檢查。郭發現許與船員證的「形貌不符」，當場破功，還吃上國家安全法「無正當理由逃避依第4條第1項第3 款規定所實施之檢查」罪。基隆地院認為安檢人員在檢查時，許沒有冒名，皆如實回答，與國安法第6條構成要件不同，判他無罪；高等法院今駁回檢方上訴。

依國安法第4條第1項、國安法施行細則第23條第1項規定，警察或海岸巡防機關應行檢查。許世串不否認有拿向許姓友人借的船員證給安檢人員檢查。

基院認為，警察或海巡的檢查是由他們綜合衡量侵害人民自由權利的程度，及為確保國家安全、維護社會安定的目的所必要程度等具體情事，「依職權裁量」，並非凡人員、船筏、航空器或其他運輸工具，及其等所攜帶或運送的客貨等物，警察、海巡都應加以檢查。

法官認為，人民享有居住及遷徙自由，身體自由及財產權更應予保障，因這些檢查屬對人或物的查驗、干預，影響人民行動自由、財產權程度不小，如安檢人員尚未決定是否實施檢查，或是已決定不予檢查者，都不能認出海者有應隨時受檢的義務，否則無異強令人民的身體或財產「處於隨時受機關查驗、干預的疑懼中」。