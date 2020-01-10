不捨4歲兒遭粗暴拖行母提告 台南幼兒園老師判3月

台南市前年9月間傳有私立幼兒園幼保人員不當管教幼兒，做出拖行等暴力行為，人本基金會公布相關影片，4歲男童遭粗暴拖行的關鍵20秒畫面，令媽媽心碎提告，黃姓女幼保人員表示，男童哭鬧而吵到其他小朋友，才將他往外拉出教室後帶回教室，男童因其放手而跌坐在地，她認錯已離職，無法再從事幼教工作。台南地院認她成年人對兒童犯強制罪，處3月徒刑，並賠償男童7萬元，可上訴。

台南地院當庭勘驗監視錄影影像，雖錄到黃女將幼童拉出教室後再帶回教室行為，但期間甚短，影像起始該男童與5 名同班幼童同坐畫圖，他右手握筆似無作畫動作，多轉頭在觀看其他幼童作畫，隨後黃女安排男童獨自靠近門邊桌椅獨坐作畫，不久他有掩面、揉眼等疑似哭泣拭淚動作，並有似有張嘴疑似哭叫動作。

期間，有6 名幼童先後至男童旁詢問或查看，而黃女則在教室內其他2桌看顧其他幼童作畫或位在螢幕下方未在螢幕範圍的教室內，之後黃女走至男童旁將他拉出教室再帶入教室共約20秒，隨後她蹲著與男童說話後，男童再回至門口座位旁作畫。

黃女辯稱，當日是因男童有干擾其他幼童，她為使其他幼童不受干擾而將男童隔離獨坐後，男童又哭泣，她欲想將他帶由鄰班老師暫時看護，才拉他離開該教室，而因鄰班教師上課情形無法暫時看護，才再將他帶回教室。

男童媽媽證述，她看過監視器後，小孩並無幼保人員所指哭鬧而吵到其他小朋友的情形。媽媽表示，她在案發後大概半個月至1個月的時間，發現小孩情緒異常，才帶他去醫院，經檢查出有情緒行為障礙情況。

檢方指出，黃女雖為幼兒園老師並對男童有管教權，而她可拉起男童的手請他自行站立，並請男童一同走出教室，再對他做口頭訓誡，但她逕自拉著男童單手將他拖行至教室外，返回教室後，再用力將他往前拉，致男童跌坐在地上，顯已逾越管教權的合理範圍。檢方也建請依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重其刑。