深夜按鄰居電鈴慢慢玩判拘役 法官：法律保障睡眠品質

許姓男子因母親和吳姓鄰居為了頂樓違建問題不睦，深夜到吳家先後按了16次、長達20多分鐘的電鈴，吳報警提告，檢方依強制罪起訴。一審判許拘役30日，得易科罰金。許上訴辯稱「酒醉按錯鈴」，並指應該只涉及社會秩序維護法的騷擾問題；高等法院認定「休憩睡眠及居住安寧」是刑法要保護的個人法益，駁回上訴，但緩刑2年。

判決表示，許母因頂樓違建和吳姓鄰居迭起糾紛，許為母親不平，前年5月18日深夜近11點，到吳家狂按電鈴。吳被電鈴聲吵到無法睡覺，只好報警。

許承認有按吳家電鈴，不過說他是要探望住在同棟5樓的父親，當時因喝了酒，一時按錯，沒有強制犯意，也沒有長時間製造噪音讓對方不能睡。許主張按錯電鈴頂多成立騷擾行為，屬社會秩序維護法規範。

吳姓鄰居則說，許邊按邊罵，還稱「要慢慢跟你玩」，他間歇性按住電鈴，時間有長有短，但那時候已經很晚了，全家人被吵到無法入睡，妻子、小孩都很害怕。

新北地院勘驗監視畫面，許共按了16次，足以證明吳說「按電鈴時間有長有短」狀況不假。新北院認為睡眠是人類生活不可或缺的生理歷程，居住安寧與睡眠品質必須維護、受法律保障，許按電鈴的噪音，超過一般人能忍受的極限。且許聲稱「酒醉」，但身上卻沒有酒味，監視畫面也顯示步履正常，一審認定他無意識不清。