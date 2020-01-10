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個資法不能無限上綱 欠債遭揭發他提告連敗

2020-01-10 06:53聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓男子積欠投注站債務，張姓業者在臉書上貼出台灣票據交換所退票理由單照片，黃以照片露出他的姓名、出生日期等資料，控對方違反個人資料保護法，經桃園地檢署起訴。桃園地院認為張是為了追討債務，難認有何「為自己不法利益」的意圖而判無罪。高等法院認為原審無違誤，駁回檢方上訴。

黃姓男子提告主張，張未經他同意，2018年5月1日晚上就在臉書上公開含有他姓名、公司銀行帳號的退票理由單照片，認為張違反個資法第41條規定。

張姓業者則說，有關黃的姓名、地址都是臉書上的資料，而且地址是「公司地址」，他不曉得那是個人資料，而且他是為了索討債務才張貼，沒有違法。

桃院審理時，黃稱金錢糾紛是「賭債」，因張經營六合彩地下投注站，他前後輸了4、500萬；但張說開的是合法的樂透投注站，因殘障人士抽到經營資格，不方便經營，由他代理、協助賣彩券，這都是中國信託允許的，有發證件，黃是簽合法的樂透欠錢。

桃院查看雙方LINE對話，黃寫下「我也沒有看過做地下投注站的會像你這樣高調的」、「六合彩賭債／社會事看怎麼處理」、「賭債就社會事處理」，但是張的回答則是「口口聲聲說我做六合彩／早知道那是你推拖的伎倆了」、「欠錢的人總是特別多話術／我也不是第一天出社會／我早就看清你在搞些什麼了／說說你要怎麼處理這條帳比較實際」，張從未認同這是「賭債」。

黃原本在桃園經營一家公司(已解散)，退票理由單是針對他的公司支票而作，公司負責人本來就要向經濟部登記，屬公開資料，這部分法院認為不是個資法所保障的個人資料。

因檢察官提出的證據不足以證明張姓男子有什麼「為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」的主觀意圖，也無相關證據可佐，判他無罪。檢方認為桃院的判決不符經驗、論理法則，上訴高院。

高院認為個資法修法後，明顯限縮非法使用他人個人資料的刑事處罰範疇，張在臉書上張貼黃的個資目的，無非是想催討黃欠的債務，沒有證據證明是要損害黃「財產上之利益」；就算張想迫使黃出面處理債務，也不該當個資法第41條「非法利用個人資料罪」主觀要件，也只屬黃能否依民事賠償等方式尋求救濟的問題。

黃姓債務人不滿張姓投注站業者在臉書上刊登出含有他資訊的「退票理由單」照片，控張違...
黃姓債務人不滿張姓投注站業者在臉書上刊登出含有他資訊的「退票理由單」照片，控張違反個資法，但一、二審皆敗訴。示意圖／ingimage
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