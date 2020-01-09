月繳保單變一次繳清 郵局女員工賣887張收6億多元觸法

新北市瑞芳郵局曾被封金牌業務員的張姓女子，銷售6年期月繳保單但要保戶一次繳清，共收6億多元保費存入自己和向8名親友借用的帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華郵政與保戶解約，並向張女提告求償5千萬元。張女辯稱，若不解約公司就不會有損失，不能怪她。法官認為，中華郵政為此商譽受損，且被金管會裁罰，判張女要賠5千萬元。全案可上訴。

中華郵政也向張女的8名親友提出連帶賠償。親友辯稱，張女借用帳戶放資金，本於信賴同意出借，但對用途並不清楚。法官認為，親友間借用帳戶，難與買賣帳戶幫助犯罪等同視之，檢方也偵結不起訴，難認有侵權行為，判決親友免賠。

中華郵政提告指出，郵政簡易人壽保費均分期繳納，張女自2009年起向保戶佯稱，只要一次繳清6年保費，可享年利率4%優惠，成交後張女變造保單金額及繳費日期，手寫「躉繳」字樣交給保戶存證。

中華郵政清查張女累計向保戶收取6億2千多萬元保費，除了第1期月繳保費存入保戶郵局帳戶，其餘全數存入張女及向8名親人借用的帳戶，作為投資及周轉之用。

張女為免犯行曝光，會按月替保戶繳保費。前年有人向警方檢舉張女不法收取保費，事情才爆發。基隆地檢署偵結，依違反銀行法、偽造文書等罪嫌將張女起訴，全案由基隆地院刑事庭審理中。

中華郵政清查張女招攬躉繳保單共887張，收受保費超過6億2千萬元。案發後張女未交出保費，保戶也不願再繳交保費，中華郵政與保戶協議退還已繳保費及利息，扣除張女代繳保費3億7千多萬元，損失超過2億元。

張女辯稱，郵局保單利率不如其他公司美金保單有4%，為了衝業績，才會以郵局利率2.75%，加上她的佣金1.25%，並以期滿保額八成方式收取保費行銷，成交後都有按期代客戶繳費。

張女說，收取客戶一次繳清保費，是她與保戶間的問題，與中華郵政無關。如果公司不和保戶協商解除或終止保險合約，損害無從產生，且公司始終未提出資料證明損失數字。

基隆地院民事庭法官指出，張女擅自收取躉繳保費，違反工作契約。案發後中華郵政商譽受影響，且被金管會裁罰，確受損害，求償有據。