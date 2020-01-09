張嘉郡、蘇治芬互控賄選 傳喚數十人、1名村長被收押

選舉倒數2天，雲林縣第1選區立委選況激烈，國民黨候選人張嘉郡和民進黨蘇治芬，兩人都提供影片互控賄選、誹謗。張嘉郡指對手疑在遊覽車上賄選，除了提告並發動到雲林地檢署靜坐直到晚上仍未離去，要求檢方速查速辦；蘇治芬則除了公布3支賄選影片，也請來被指控的遊覽車當事人現身說明，指控對手移花接木，並也提告對手。

張嘉郡今天公布手機影片，指對手在十一月三十日虎尾造勢疑在遊覽車上賄選，隨後向檢警告發，並率數十人到地檢署門口靜坐，因傳出蘇治芬也要來遞狀控告，警方擔心雙方爆發衝突，緊急增調警力加強戒備並實施管制。

直到下午人逐漸散去，但張嘉郡到昨晚仍未離去，並點蠟燭擺了台灣形狀和民主字樣，象徵捍衛民主和司法，張嘉郡也對賄選資料「外流」被拿來作選舉抹黑，要求司法公正，嚴懲司法內賊並速查速辦。

蘇治芬則也公布3支影片，其中有拍到1名村長疑把夾帶現金的文宣拋給村民，強調這是「空中拋錢買票」的賄選新招，要求檢調速查，以免影響選情。張嘉郡對蘇治芬的「拋錢買票」影片直指是「移花接木」裁贓抹黑，也控告蘇治芬。

對於張嘉郡指控遊覽車疑有買票，蘇治芬也找來對手所指的遊覽車許姓車長，現身說明並強調影片聲音或人影並不認識，是移花接木，蘇治芬也為此控告張嘉郡，並就前年五合一選舉議員收押的詳細新聞稿，對照今天發布村長收押的簡單新聞稿，質疑檢方避重就輕，有所坦護。

雲林地檢署到晚間仍持續漏夜偵查國內這起「拋錢買票」案，傳喚蔡姓村長到案，偵訊後依違反選罷法，以涉嫌重大、串證之虞聲押獲准；至於張嘉郡今天指控的遊覽車涉賄選案，也將分案調查。