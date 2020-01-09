法院外撞死妻子與律師 洪當興更審案調查子女意見

男子洪當興2017年7月間和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審被依殺人罪判死刑，最高法院認為，洪男是否自首尚待釐清，發回更審。台南高分院合議庭認應對評判及確定洪一對子女的兒童最佳利益做鑑定調查，已由專家學者組成鑑定團隊著手進行，以為量刑參考。

台南高分院今天召開準備程序及訊問洪當興，再度針對院方日前裁定應對洪子女的兒童最佳利益，及刑法第57條第4款、第7款、第9款之量刑事由，予以鑑定一事，檢辯及律師交換意見。

除依聯合國1989年兒童權利公約，避免兒童及少年權利受到不法侵害，並積極促進兒童及少年權利之實現，評判及確定洪子女的兒童最佳利益做鑑定調查，已是史上頭一遭；另在刑法第57條第4款犯罪行為人的生活狀況、第7款犯罪行為人與被害人的關係、第9款犯罪所生的危險或損害，進行量刑社會調查報告。

合議庭認為，本案的主要爭點之一，為黃應否量處死刑，不論合議庭日後是否作成此一決定，自應於審前之量刑調查程序、調查事項及審後之量刑評決，以其子女方最佳利益作為優先考量，進行評判並確定其子女的最佳利益，保障其子女權利，並確保在此過程中，給予自主表達的環境，自由表達意見。