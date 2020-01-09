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桃立委候選人陳根德涉賄遭查 是查水表還是消費司法？

傳票列「被告」引爆候選人激辯 陳根德按鈴控告鄭運鵬

2020-01-09 19:05聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園第一選區立委候選人陳根德今赴桃園地檢署，控訴同選區對手鄭運鵬散布「加工」後的傳票，指述他賄選，按鈴對鄭提告意圖使人不當選、加重誹謗等罪嫌；對此，鄭運鵬表示被告是陳根德、案由就是選舉罷免法，有證人被傳喚也是事實，還要陳別動不動批評檢察官，斲傷司法公信。

全案起因於桃園地檢署去年12月底接獲情資，檢舉人指陳根德疑贊助龜山陸光新城社區餐會發紅包，檢方列「他」字案偵辦，因7日發出的傳票事由上寫「被告陳根德選舉罷免法」，陳昨開記者會澄清自己根本沒參加，批評檢方未偵查就列被告，發出傳票隔天就急傳證，不符合常規。

鄭運鵬昨也發出新聞稿，表示陳根德涉入賄選案被查不知反省，還公開表示是選舉抹黑，做賊喊捉賊，鄭認為非常可恥，呼籲陳根德誠實面對司法調查，讓桃園有個乾淨的選舉。

陳根德表示，鄭運鵬把1張不符合證人傳票慣例的傳票，刻意將待證事由的「被告陳根德選舉罷免法」用紅色加框處理，並加注「陳根德被告違反選罷法，已有證人被傳喚！」標示，故意透過臉書公開散播於眾，要對提告意圖使人不當選、加重誹謗以及公然侮辱。

陳根德今下午4點半帶團隊、支持者到桃園地檢署高舉旗幟、看板，一開始先在署外大喊「陳根德凍蒜、凍蒜」、「抗議！抗議！」陳表示，鄭運鵬把「加工」後的傳票公開上傳到他的臉書，散布「做賊喊捉賊，鄭運鵬認為非常可恥…」等言論指述他賄選，痛批民進黨用骯髒手法競選。

律師郭明翰表示，發放紅包100塊的事情，實際上是社區運用公款針對沒抽到獎住戶安慰獎勵，這100塊紅包和陳根德一點關係都沒有，檢舉人、轉發的鄭運鵬，已經涉犯公職人員選罷法第104條意圖使人不當選，散布不實言論損害到陳根德。

陳還說，檢舉人指稱他發紅包賄選，這是虛構的事件，根本是惡意檢舉，對於檢舉人也要提告誣告、意圖使人不當選。陳最後表示，希望桃檢能迅速傳喚他提告的被告，在投票前給他一個公道，不要淪為政治的打手。

鄭運鵬表示，被告是陳根德，案由就是選舉罷免法，傳票也是陳根德自己拿出來的，有證人被傳喚也是事實，不然眷村發生的事情、檢察官的偵辦，如果陳根德不開記者會，鄭運鵬根本不會知道。陳根德到底要告誰，實在莫名其妙，應該是他選情告急的膝蓋反應。

鄭運鵬說，若非陳根德誣指檢察官依法偵辦是選舉奧步，鄭運鵬也不需要回應澄清，鄭運鵬支持檢察官有證據就查辦的原則，毋枉毋縱，不然全國有心候選人，就會賭在選前做最後一波的買票，鄭也呼籲陳根德認真坦白面對司法調查，不要動不動就批評檢察官為政治打手，斲傷司法公信。

陳根德今赴桃園地檢控告鄭運鵬意圖使人不當選。記者曾健祐／攝影
陳根德今赴桃園地檢控告鄭運鵬意圖使人不當選。記者曾健祐／攝影
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桃檢列「他」字案偵辦陳根德被檢舉餐會紅包事件，傳票上事由寫「被告陳根德選舉罷免法...
桃檢列「他」字案偵辦陳根德被檢舉餐會紅包事件，傳票上事由寫「被告陳根德選舉罷免法」。圖／陳根德競選團隊提供
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陳根德（中）今赴桃園地檢控告鄭運鵬意圖使人不當選。記者曾健祐／攝影
陳根德（中）今赴桃園地檢控告鄭運鵬意圖使人不當選。記者曾健祐／攝影
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陳根德（左2）按鈴控告鄭運鵬。記者曾健祐／攝影
陳根德（左2）按鈴控告鄭運鵬。記者曾健祐／攝影
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陳根德鄭運鵬2020選舉2020選舉桃園市立委

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