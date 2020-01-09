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工會控華視無預警資遣員工 法院今首度開庭

2020-01-09 18:11聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

華視被控去年4月22日無預警資遣10名員工，其中8人經歷和資方多次調解宣告失敗，在華視工會協助下提民事訴訟，要求確認僱傭關係存在，並按月給付工資。台北地方法院今首度開庭，工會委任律師追加請求華視應給付新聞部前員工馬慧娟未經同意擅調薪資差額約10萬餘元，並當庭提出答辯狀，但引起法官不滿，認為此舉會影響雙方訴訟權益，應在開庭前提出書狀。

工會去年開記者會指出，資方以業務緊縮、虧損為由裁員10人，後來卻又新聘26人，認為資方「經營沒對策，裁員當政績」，希望司法還勞工的工作權益。

法院今天開庭，對於員工的指訴，華視表示，已盡最大誠意跟勞方溝通，華視到去年10月已虧損15.5億元，但勞方提出要求資遣費需付到退休屆滿，以現行財務狀況，無法給予承諾，才依勞基法資遣8人，並提出相關資料證明虧損狀況。

法官諭知華視應提出8人在職期間的職務等，並訂於2月27日再開庭。

工會委任律師詹文凱上次開記者會說，解僱是最後手段，華視是公廣集團一部分，如果營運策略和方向出問題，應該是決定的高層負責，怎麼會讓基層員工負責？尤其是公廣集團、公視基金會董事是社會良心的表現，理應是照顧少數族群利益的群體，卻對要求勞工犧牲，非常諷刺。

馬慧娟曾出面說，她在華視服務33年，一直把華視當成是自己的家，但包括她在內的10名員工，去年4月22日6點下班前夕被召集告知公司業務緊縮，僱傭關係到此為止，當晚12點門卡就被禁了，隔天所有人的工作就已被取代，甚至被剛報到的新人取代。

遭華視資遣的新聞部員工馬慧娟（中）。本報資料照片
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資遣民事訴訟

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