無法在家過年！許金龍押回看守所 最高院駁回抗告確定

樂陞科技董事長許金龍違反證券交易法，二審判12年，上訴最高法院；許被羈押近3年，去年3月由姊夫畢華民借款2億元交保獲釋，但許未依約還款，畢聲請發還保證金，台灣高等法院開庭裁准退保，以許有逃亡之虞且無法再繳2億元，裁定再羈押，並裁定自今年1月1日起延押2個月，許當庭被上銬押回看守所；許不服提抗告，最高法院今駁回抗告，許確定無法在家過年。

樂陞科技被日商百尺竿頭公司收購破局，兩萬名投資人遭坑殺，許於2016年9月30日被羈押，二審前年依違反證交法判12年徒刑、併科1億元罰金後，裁定交保，但許覓保無著，無法出看守所。

高院去年2月裁定2億元交保，許的姊夫畢華民出資2億元替許辦保，契約書上載明，交保後6個月內還款。許氏兄弟至今未還款，畢認為2人違約，向法院聲請發還保證金。

高院去年12月24日開庭，許金龍指出，當初簽約的是他哥哥許世龍，他只是連帶保證人，若哥哥無法履行契約，才是他要負責；且他和哥哥事後共籌到2200萬元，應可抵付契約中的利息，因此當契約屆期後，他們一直有和畢華民就此事協商，「只要給我時間，我需要時間來面對我應盡的義務」，並喊冤「我真的有這麼壞嗎」。

許世龍也到庭作證指出，他確實和姐夫借款，而期限屆至沒有還一毛錢，短期之內也沒有能力還錢；被問及沒有能力還款卻又要簽約借款的原因，他回答，「因為畢華民是我姐夫，我想應該有機會協商、協調」。