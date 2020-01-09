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一票一千元為代價 雲檢調查獲一名村長涉賄選

2020-01-09 17:30聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣地檢署查獲第一起賄選，檢調昨漏夜發動搜索，帶回一名涉案村長，並在偵訊後以串證為由聲請羈押獲准，有外界質疑為何不公布是哪一方買票，對此地檢署指出，偵查細節仍調查中不便透露。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，由檢察官指揮警方查獲元長鄉某村長，為某位立委候選人進行現金買票，檢調昨天發動搜索將人傳喚到案，經檢察官訊問後，由法院羈押禁見。

黃怡華指出，這位村長是以一票一千塊代價向選民進行買票，詳細買票數量跟金額，都依法查證中。針對有人提出質疑為何沒有公布是哪一方進行買票動作，她說，目前案件都在擴大偵查當中，相關偵查細節因為偵查不公開不便透漏。

雲林地檢署今天查獲一名村長涉賄選，該村長今早被裁定收押禁見。記者李京昇／攝影
雲林地檢署今天查獲一名村長涉賄選，該村長今早被裁定收押禁見。記者李京昇／攝影
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檢察官賄選

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