一票一千元為代價 雲檢調查獲一名村長涉賄選

雲林縣地檢署查獲第一起賄選，檢調昨漏夜發動搜索，帶回一名涉案村長，並在偵訊後以串證為由聲請羈押獲准，有外界質疑為何不公布是哪一方買票，對此地檢署指出，偵查細節仍調查中不便透露。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，由檢察官指揮警方查獲元長鄉某村長，為某位立委候選人進行現金買票，檢調昨天發動搜索將人傳喚到案，經檢察官訊問後，由法院羈押禁見。