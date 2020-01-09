南投地檢署查獲總統賭盤 查扣賓士車將拍賣

總統、立委選舉11日投票，南投地檢署從上12月起，針對選舉賭盤案全面掃蕩偵辦，到今天共查獲5件總統大選賭盤案件，查扣不法所得50萬元及進口賓士轎車1輛。目前仍有七十餘件之選舉查察相關情資，已交由各專責檢察官偵辦中，也呼籲候選人及相關競選團隊在熱戰之餘，仍須遵守法律界線，勿以身試法。

選舉賭盤對於總統選舉具有影響投票意向之作用，南投地檢署檢察官李英霆、張鈞翔、陳豐勳、鄭文正、林志祐主任檢察官，分別指揮南投縣埔里警分局、竹山分局、草屯分局、南投分局和彰化縣員林分局及南投縣調查站等司法警察機關，進行一連串之掃蕩作為，共搜索11處，查獲以總統大選選舉賭盤案件共5件，拘提逮捕6名嫌犯，扣得賭資約54萬元及犯案手機、電腦、存摺、提款卡、記帳單等物，累計賭金1億元。其中黃姓男子交保3萬元、鄭姓男子交保10萬元、蘇姓男子另案送監執行，其餘被告限制住居或請回。

南投地檢署因各機關提報、獲得選舉查察情資多起，其中賄選25件、賭盤26件、暴力9件、假訊息6件、其他5件。均由專責檢察官指揮警調密集蒐證，對於介入選舉的違法行為，將予以從嚴、從速偵辦。

南投地檢署查扣的進口賓士轎車，排氣量為2000CC，2015年出廠，車況相當良好，市價上百萬元，南投地檢署將儘快辦理拍賣，拍賣所得將繳入公庫。