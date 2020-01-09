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中檢將「黑韓」郵件列選他案 由選委會「行政扣留」

2020-01-09 16:08聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中地檢署就國民黨告發「台中港郵局發現抹黑國民黨總統候選人韓國瑜的870封文宣郵件」，分選他案偵辦，今天上午由檢察官會同台中市選舉委員會監察小組，共同檢視郵件內容後，以郵信未署名，由台中市選委會將其中837封予以「行政扣留」，其餘33封由檢察官帶回認定，並指示警方追查郵件的來源。

國民黨台中市黨部今早表示，支持者通報郵局出現870封「黑韓」文宣，郵件由台北市士林區某地址寄送，內容提到「國民黨直通共產黨」，還在國民黨總統候選人韓國瑜照片寫「把你騙去賣掉」等字眼。黨部主委顏文正說，今早向台中地檢署按鈴申告，並要求扣押該批郵件。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，該份文宣在沒有明確證據下，攻擊國民黨候選人，內容寫「把你騙去賣掉」、「中國豬、中國菜進來台灣，台灣豬會得豬瘟，台灣菜會賣不出」，最後寫「國民黨直通共產黨」，還有國民黨黨徽與中共五星旗的照片，散布黑函意圖使國民黨候選人不當選。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良今天下午表示，中檢受理國民黨告發案，已分「選他案」辦理，並於今天上午，由專責檢察官會同台中市選委會選監小組，共同檢視郵件內容後，由台中市選委會「行政扣留」，扣留837封郵件，其餘33封郵件由檢察官取樣帶回認定，並指揮清水警分局追查來源。

中檢指出，依總統副總統選舉罷免法第48條規定「候選人印發以文字、圖畫從事競選之宣傳品，應親自簽名…」同法第96條規定：「違反規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。」因這870封可疑郵件均未署名。

中檢遂於獲通報第一時間，依「公職人員選舉期間各級選舉委員會與檢察機關及警察機關聯繫要點」通報台中市選委會選監小組處理。另依告發內容分「選他」案後，本署檢察官並於今日上午，會同臺中市選委會選監小組，共同前往臺中港郵局檢視可疑郵件及會商。

現已由選監小組依上開相關處罰條文及行政罰法第36條第1項，就未具名之信件全部予以行政扣留。至於系爭文宣是否涉及總統副總統選舉罷免法第90條之罪責，則檢察官指揮清水分局繼續偵辦，以釐清案情。

由台中市選委會「行政扣留」郵件，是依據行政罰法第36條規定「得沒入或可為證據之物，得扣留之」、中央選舉委員會函「黑函之查扣，除有符合即時強制之要件，可依其規定扣留外，原則應以其係屬違規證據而予以扣留」，以及最高檢察署函指示「有關紙本文宣是否為黑函之認定，依選罷法之規定，倘為未署名或冒名之之文宣，可洽各選委會選舉監察小組委員處理。」

台中地檢署就國民黨告發「台中港郵局發現抹黑國民黨總統候選人韓國瑜的870封文宣郵...
台中地檢署就國民黨告發「台中港郵局發現抹黑國民黨總統候選人韓國瑜的870封文宣郵件」，分選他案偵辦，今天上午由檢察官會同台中市選舉委員會監察小組，共同檢視郵件內容後，以郵信未署名，由台中市選委會將其中837封予以「行政扣留」，其餘33封由檢察官帶回認定，並指示警方追查郵件的來源。圖／台中地檢署提供
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韓國瑜2020選舉

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