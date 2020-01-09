華南王子裝GPS跟拍新光公主 最高法院今撤銷有罪判決

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理、台灣民眾黨不分區立委候選人吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方被依妨害祕密罪起訴林知延，一審判無罪，但二審逆轉改判林知延拘役20日，可易科罰金；最高法院今撤銷有罪判決，發回高院更審。

最高法院指出，二審判決並無對徵信業者跟拍吳欣盈，加以論述為何涉及「非公開活動」構成妨害祕密，卻在判決結果認定構成犯罪，因此撤銷發回更審。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，但結婚不久，雙方就生摩擦，林知延對婚姻不安，2013年諮詢法律顧問劉宗欣律師意見，劉建議先委託徵信業者跟監，掌握她的行蹤再打算。徵信業者將GPS裝在她平日使用的車輛後保險桿內，紀錄車輛位置、移動方向及行蹤。李姓司機後來發現遭不明車輛跟監後，起疑，檢查發現GPS，報警處理。台北地院認為GPS沒有錄音功能，吳欣盈被錄到的行程非不公開活動，也沒有要遮蔽的意思，判林無罪。

二審認為，車輛使用人行駛在道路或公共場域，別人雖看得到，但私密領域自主，如在公共場域受到干擾，而超出可容忍範圍，干擾行為仍有加以限制必要，以保不受他人持續追蹤、侵擾的私人活動，這是「獨處權利」。