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警破北台最大選舉賭盤集團 賭金高達2億5百萬

2020-01-09 15:59聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

中壢警方昨（9日）破獲選舉賭盤，賭金總額高達2億5百萬，帶回18人。 示意圖／i...
中壢警方昨（9日）破獲選舉賭盤，賭金總額高達2億5百萬，帶回18人。 示意圖／ingimage
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中壢警方昨天破獲選舉賭盤，賭金總額高達2億5百萬，帶回18人，為北台灣最大地下選舉賭盤集團，簽賭集團為掩人耳目以「魚」、「菜」作為代號下注。全案目前依賭博及總統副總統選舉罷免法移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方日前查獲以「魚」、「菜」為代號之選舉賭盤，昨天晚間接續線索，在中壢、觀音、大園、楊梅及新竹破獲18個選舉賭盤集團支線，帶回18人，總賭金金額高達2億5百萬，集團之中甚至專門開設供外籍移工下注的簽賭站，台灣總統大選也成為外籍移工的賭博熱門選項。

昨天晚間桃園地檢署指揮中壢、楊梅、大園警方與移民署桃園專勤隊，兵分18組動用80名警力持索票及拘票，分路前往18個地下選舉賭盤集團處所查緝，共查獲吳姓等18名犯嫌及手機17支、傳真機11台、簽單一批、帳單2本、計算機等物。

警方破獲18個簽賭站總賭金高達2億5百萬台幣，其中有專門供外籍賭客下注之簽賭站，外籍簽賭站2個月內匯集計460萬新台幣賭資，其中更有外籍賭客表示會以「你要打給第八阿姨150萬買魚」代表要下注150萬元押韓國瑜。

中壢警分局表示，大選即將在本周六舉行，將持續防範選舉暴力及查緝選舉賭盤直到最後。

中壢警方昨天破獲選舉賭盤，總賭金金額高達2億5百萬，逮捕多達18人，為北台灣最大...
中壢警方昨天破獲選舉賭盤，總賭金金額高達2億5百萬，逮捕多達18人，為北台灣最大地下選舉賭盤集團。圖／記者高宇震翻攝
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中壢警方昨天破獲選舉賭盤，總賭金金額高達2億5百萬，逮捕多達18人，為北台灣最大...
中壢警方昨天破獲選舉賭盤，總賭金金額高達2億5百萬，逮捕多達18人，為北台灣最大地下選舉賭盤集團。圖／記者高宇震翻攝
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中壢警方昨天破獲選舉賭盤，總賭金金額高達2億5百萬，逮捕多達18人，為北台灣最大...
中壢警方昨天破獲選舉賭盤，總賭金金額高達2億5百萬，逮捕多達18人，為北台灣最大地下選舉賭盤集團。圖／記者高宇震翻攝
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