嘉縣傳賄選每票1千元 檢警調帶回9人調查

嘉義縣傳出有樁腳幫忙某立委候選人以每票1千元賄選，檢警帶回9人調查。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

嘉義縣傳出有樁腳幫忙某立委候選人以每票1千元賄選，檢方指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊將9名遭檢舉的人士帶回調查。

目前尚未查扣到相關賄款，9人都否認涉案，檢方將複訊釐清案情。