親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

搶奪「黑盒子」的秘密？烏克蘭波音737「伊朗空難之謎」

投檢查獲5件總統選舉賭盤 70多件情資列管偵辦

2020-01-09 15:23中央社 南投縣9日電

南投地方檢察署自去年12月到今天累計查獲5件總統大選賭盤案，查扣1輛賓士轎車及不法所得新台幣54萬元，另有賄選、賭盤、暴力、假訊息情資共70多件，正由專責檢察官處理。

為維護公平選舉，南投地方檢察署與司法警察機關密切合作，自去年12月起，持續偵辦及掃蕩選舉賭盤案，截至今天共查獲5件總統大選賭盤案，查扣1輛賓士車及不法所得54萬元，目前仍有70多件查察選舉情資，已分案由各專責檢察官偵辦中，呼籲民眾勿以身試法。

南投地檢署主任檢察官林志祐今天說，指揮南投縣與彰化縣警察局、調查局南投縣調查站共搜索11處，查獲5件總統選舉賭盤案、拘提被告6人，統計組頭兼營各種賭博金額達1億元，被告訊後以3萬元到10萬元不等交保或限制住居、請回，但一名蘇姓被告另案送監執行。

林志祐指出，由各機關提報、受理檢舉而獲得多起選舉查察情資，其中有關賄選25件、賭盤26件、暴力9件、假訊息6件、其他5件，現階段由專責檢察官指揮警、調密切蒐證與監控。

林志祐說，最高檢察署檢察總長江惠民、高等檢察署台中檢察分署檢察長謝榮盛日前視察選舉查察業務，肯定南投地檢署努力查緝不法，並指示繼續查察總統與立委選舉情況，維護選前治安及選舉公平。

檢察官情資賭博賄選假訊息

延伸閱讀

南投烏溪線選情緊繃 縣長林明溱力挺老戰友馬文...

中檢破獲4件總統選舉賭盤 依賭博罪起訴4名組...

假消息亂竄 警政署駁斥「只辦藍不辦綠」謠言

假訊息今年大選特多 128件移送

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

投票日踩雷！ 候選人對選民「比食指」50萬飛了

2020-01-09 14:56

挑太多放包包忘結帳 婦人賠2萬元還是被法辦

2020-01-09 14:07

國民黨選舉布條遭剪 疑競爭對手服務處人員涉案

2020-01-09 13:06

上司玷辱女員工懸崖勒馬 法官減刑3分之2輕判

2020-01-09 14:15

桃議員遞補就任21天 賄選案一審遭判刑3年4月

2020-01-09 14:55

20歲木工疑女友出軌 勒死判13年刑

2020-01-09 14:26

毀小三機車手套沒錢繳罰金 元配求輕刑

2020-01-09 14:24

台東警分局破獲暴力討債集團 11人法辦

2020-01-09 14:07

抗議「協議變壁紙」 國道收費員自救會突襲蔡英文競總

2020-01-09 13:46

中檢破獲4件總統選舉賭盤 依賭博罪起訴4名組頭

2020-01-09 12:11

高雄警啟用開罰單電子化 縮短開單時程

2020-01-09 11:48

警專生跑3千變植物人 家屬控「中隊長阻止學生叫119」

2020-01-09 11:40

雲林縣查獲第一起村長涉賄選 檢方證實1人被收押

2020-01-09 11:04

徐乃麟女密友涉詐有和解 高等法院減為5月刑

2020-01-09 11:03

科技執法驚人！徐弘庭：辛亥隧道5天罰2253件

2020-01-09 11:00

客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

2020-01-09 10:58

投票前再查一波 新竹檢方查獲立委樁腳現金買票案

2020-01-09 10:57

詐團假冒聯合國駐敘利亞軍醫 向台女詐財495萬得逞

2020-01-09 10:52

大21歲女友疑別戀 木工勒死她判13年徒刑

2020-01-09 10:51

為了見柯文哲撞傷女科員 高院開庭柯未作證

2020-01-09 10:49

台南市府罰違規日租套房 法院：適用法律有誤判決撤銷

2020-01-09 10:28

破壞小三機車手套丈夫斬金援！元配沒錢怕坐牢 法官宣告緩刑

2020-01-09 10:05

恐怖情人不滿分手 持槍恐嚇前女友遭警帶回偵辦

2020-01-09 10:03

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

劣油案 魏應充入監

2020-01-09 00:04

自殺拖兒女同死 父獲救判20年

2020-01-08 23:49

宿醉勿開車 基隆「十八銅人」宣導

2020-01-08 23:18

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

查水表是在恫嚇選民 高思博：律師團可協助處理

2020-01-08 17:52

疏通緩拆違建索賄1200萬 拆除大隊技師判4年4月

2020-01-08 17:46

選前查水表 法律教授：成案很難、意在恫嚇民眾

2020-01-08 17:39

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

警調查假惹議 蔡清祥：假消息傷人就要處罰

2020-01-08 17:10

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

自殺拖子女陪死父獲救判20年 法官：無權剝奪他人生命

2020-01-08 16:31

飽受腎病所苦 高市議員賴文德涉貪羈押近半年 20萬交保

2020-01-08 16:03
看更多

熱門文章

不實黑韓粉專版主被逮 協助偵辦竟是時力立委候選人

2020-01-09 02:23

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

2020-01-09 10:58

明道胞兄疑欠債殺妻小再自殺 解剖驚見妻腹中殘餘顆粒

2020-01-08 18:15

直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

投票前再查一波 新竹檢方查獲立委樁腳現金買票案

2020-01-09 10:57

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

2020-01-08 18:35

金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

2020-01-08 18:26

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

妙齡女喝醉被5年好友硬上 她痛斥：我不是你約炮對象

2020-01-09 10:59

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

警專生跑3千變植物人 家屬控「中隊長阻止學生叫119」

2020-01-09 11:40

走私市價720萬「黃金齒輪」 女子機場被逮

2020-01-09 00:00

影／QQ傳訊「我是老闆」 大媽會計信了轉1億給歹徒

2020-01-09 11:31

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

走私黃金用這招 黃金熔解變齒輪價720萬託運被識破

2020-01-08 17:07

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

科技執法驚人！徐弘庭：辛亥隧道5天罰2253件

2020-01-09 11:00

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

潤寅詐貸起訴36人 楊文虎夫妻求刑30年

2020-01-09 13:04

雲林縣查獲第一起村長涉賄選 檢方證實1人被收押

2020-01-09 11:04

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15

整復師按摩時趁機猥褻 女客人還以為「他是專業的」

2020-01-09 10:42

他給的爆米花飲料藏FM2 電影散場時她被性侵

2020-01-09 11:53

記過不夠！金門衛生局長王漢志 酒後大鬧急診室今遭彈劾

2020-01-09 12:41

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

日照中心接送車與BMW車禍 5名長者送醫1人宣告不治

2020-01-09 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top