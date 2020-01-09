投票日踩雷！ 候選人對選民「比食指」50萬飛了

無黨籍吳姓里長候選人前年投入地方選戰，卻遭民眾檢舉，他在投票日當天，徘徊投開票所外，對騎行路過的機車騎士「比食指」，疑似在暗示「1號」，涉嫌在投票日違法從事競選活動，遭高雄市選委會依違反公職人員選罷法，裁處50萬元罰鍰。吳姓里長順利當選，但他不服裁處提告，仍遭高雄高等行政法院以原裁處無不當為由駁回，可上訴。

吳姓里長前年投票日當天上午，疑似在投開票所外，對前來投票的選民比「1號手勢」，有競選拉票之嫌，遭民眾錄影存證後檢舉，高雄市選委會依法裁罰50萬元。然而，吳不服，提起訴願仍被駁回，決定提起行政訴訟，主張當時只是前往投開票所關心領票、投票狀況，遇往來民眾，習慣性會打招呼，「只是放下時食指慢了些」，才被誤認。

吳堅決否認有違法競選拉票，辯稱，當天自己僅身穿淺色上衣，也沒穿戴有候選人姓名、號次等競選標誌的衣物，就是為了避免違規，而當時伸手動作，前後不到1秒，單純是習慣性打招呼，並無拉票意圖，向高雄高等行政法院主張撤銷原處分。

高雄市選委會則堅持，吳在投開票所外與往來民眾致意互動，還對路過的騎士比出「1號手勢」，手勢明確，裁罰並無不合。

高雄高等行政法院反覆比對監視錄影像畫面，發現吳在遭檢舉人制止前，在投開票所前徘徊不去長達2小時，還與往來民眾互動致意，甚至握手，鞠躬及抱拳；至於爭議手勢，法官認為該手勢並非一般打招呼手勢，就社會通念來看，已構成「競選或助選活動」，難認他沒有抱持僥倖心態，向投票選民請託支持、惠賜一票等意圖。

合議庭再指，雖然吳主張是單純打招呼，但從我國風俗民情來看，打招呼不外乎點頭示意、揮手或作揖，如果有宗教信仰的話，也有雙手合十等方式，但從來沒聽說有向他人比「1號手勢」當作打招呼；因此，吳刻意站在投開票所前，向來往民眾比1號手勢，很難讓人不產生「支持特定候選人」聯想。