桃議員遞補就任21天 賄選案一審遭判刑3年4月

桃園市前議員陳榮基因賄選案辭職，中選會去年12月13日才公告由落選頭蘇志強遞補，蘇20日到桃園市議會就任，但蘇同樣涉及賄選，刑事部分檢方去年2月起訴，蘇就任20天後，桃園地院今天審結，刑事部分依違反選罷法判處蘇志強3年4月，可上訴。

另民事部分，桃園地檢在蘇遞補後隨即向法院提當選無效之訴，目前由民事庭審理中。

檢方起訴指出蘇志強（52歲）前年10月29日將裝有3萬元現金的信封交給李女（59歲），而李除了以每票1000元代價，親自交付給王姓選民1家共7000元，並交代「請投票支持蘇志強」，幾天後再拿4000元、2000元及1000元向3位選民買票，均強調要投給蘇等語。

李還透過下游的姚女，交給她1800元再去向其他人行賄，姚分別向2名高姓友人說「錢是李給的，要投票支持蘇志強」、「既然拿了錢，就要支持志強」等語。

檢調去年1月傳喚蘇志強訊後聲押，法院裁定15萬元交保，訊時除了蘇矢口否認外，其他人都坦承犯行，另有相關LINE對話紀錄、筆記本等證物，檢方去年2月27日偵結依違反選罷起訴蘇志強等人。

法院指出，蘇志強雖坦承交付現金給李女，但否認和選舉有關，李則坦承不諱，另根據2人LINE對話紀錄可知，李女先後向蘇詢問行賄款項、交付時間，並從蘇那邊取得現金後拿給有投票權人，還向蘇表示「某投票人口風不緊」，不能行賄。

蘇對於李所說，全無訝異或反對，堪任蘇對於行賄、買票等事務早已了然於胸，可見2人共同交付賄賂給投票權人主觀犯意明確，