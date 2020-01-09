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上司玷辱女員工懸崖勒馬 法官減刑3分之2輕判

2020-01-09 14:15聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

紀姓男子駕車載公司女同事小蘋（化名）回宿舍，途中開黃腔載小蘋至摩鐵，脫掉被害人的褲子，欲性侵被害人，小蘋閃躲推開他，並以紀男有妻小要求停止，紀男知道自己做錯事，中止犯行而未遂，台中地院法官以他懸崖勒馬中止犯行，酌減其刑3分之2，依強制性交未遂罪將他判刑1年4月。可上訴二審。

判決書指出，紀男任職某公司擔任組長，而菲律賓移工小蘋是他的下屬，去年1月16日清晨，小蘋上完夜班下班時，他藉機駕車載她回公司宿舍，於路途中，對小蘋示好、開黃腔，並邀約A她前往摩鐵，為她所拒，然紀繞路一再邀約，小蘋以為他一向戲謔而假意應允。

未料，紀男竟載小蘋至摩鐵休息，向她佯稱只是睡覺，不會碰觸她，待她進房後，他向她求愛，為她所拒，他仍強行將她抱往床上，用身體壓住親吻，並將手伸進她內衣撫摸胸部，還拉下她褲子及內褲，因她閃躲、推開他，多次拉回褲子，並以他有妻子、小孩為由，哭求止。

紀男了解自己做錯事中止犯行而未遂，同日清晨駕車搭載小蘋離開摩鐵，返回宿舍。經友人向警方報案而查獲。他否認犯行，辯稱小蘋是自願跟他去汽車旅館，他沒有用身體壓住她，也沒有拉下她的褲子。法官不採信。

法官查出，被害人小蘋身材瘦小，不能有效反抗，她不斷哭求紀男停止，並告以他有妻子、小孩等語，他才中止犯行等情，他若有意繼續遂行強制性交犯行，以當時客觀情狀，顯非難事，但他了解到自己做錯事，選擇放棄強制性交念頭，遂依刑法規定，酌減其刑3分之2。

紀男駕車載女同事回宿舍，途中開黃腔載她至摩鐵，拉下被害人褲子，被害人以紀男有妻子...
紀男駕車載女同事回宿舍，途中開黃腔載她至摩鐵，拉下被害人褲子，被害人以紀男有妻子小孩要求停止，紀男知道自己做錯事，中止犯行而未遂，台中地院法官以他懸崖勒馬中止犯行，酌減其刑3分之2，依強制性交未遂罪將他判刑1年4月。圖／本報資料照
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