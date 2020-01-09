國民黨選舉布條遭剪 綠立委候選人服務處人員涉案

國民黨部在高雄市旗津區懸掛的選舉布條，今天上午遭人剪下，民眾發現，報警帶回杜姓、胡姓2男子，發覺這2人疑是民進黨高雄第八選區立委候選人服務處人員，警方正了解全案。

這面「是誰？反對調查慶富案？」的黑色布條，懸掛在高雄市旗津區中洲一路與敦和街口的馬路分隔島路樹，是國民黨高雄第五黨部的布條。警方正聯絡報案人了解詳情。

據初步了解，今天上午11點20分，杜姓、胡姓2男子涉嫌將布條的繩子剪掉，正被民眾發現，聯絡國民黨黨部，黨部人員立即打電話報警，將2人帶回鼓山警分局中洲派出所。