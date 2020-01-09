潤銀詐貸起訴36人 楊文虎夫妻求刑30年

商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，被控勾結福懋、中纖、新纖等上市櫃公司高層，以借新還舊等手法，向合庫等9家銀行詐貸386億，楊氏夫妻卻事件爆發前落跑出境，台北地檢署今天將潤寅千金女兒楊于晨等36人依違反銀行法等罪起訴，遭通緝的楊文虎夫妻具體求刑30年。

檢調查出，王音之為買通福懋興業虛偽照會銀行，不但砸上百萬元餽贈高級水果給福懋前副總黃明堂（現任顧問），還找來水果行老闆蕭炯桂充當白手套，利用水果禮盒裝現金行賄黃明堂。

楊文虎、王音之從2012年至2019年，透過下屬張力方聯繫上市櫃公司，並出面向銀行貸款，其他主管林奕如負責作帳、莊淑芬負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製做不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻落跑國外後遭通緝，但卻牽連家族成員陸續被收押，包括2人女兒楊宇晨、王音之胞弟弟王振賢、楊文虎胞兄楊文海，也涉及串滅證遭法院裁定收押禁見，猶如力霸案翻版。

被詐的銀行向台化、福懋、新纖公司照會時，相關人明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，其中以台企銀行損失慘重。

去年5月東窗事發後，楊文虎、王音之旋即於6月潛逃香港，他們女兒楊宇晨欲出境時遭拘提，法院裁定羈押禁見。調查局北機站搜索時，查扣林奕如手機鑑識還原，發現裡面有黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，案情急轉直下。