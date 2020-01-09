雲林縣查獲第一起村長涉賄選 檢方證實1人被收押

雲林縣查獲第一起賄選，一名村長涉嫌買票，被人蒐證，雲林地檢署今天漏夜發動搜索，帶回這名村長，偵訊後，以串證為由聲請羈押獲准，這也是雲林縣第一起賄選案，檢警已擴大搜索，今天上午再帶回相關人員了解案情。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華證實查獲賄選並收押一人，隨後將會再統一發布說明案情。 雲林地檢署今天凌晨查獲元長鄉一名村長涉賄選，今天上午被裁定收押禁見。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook