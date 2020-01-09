親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

選戰倒數2天！投錯會後悔4年 快來惡補你家選區候選人

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

徐乃麟女密友涉詐有和解 高等法院減為5月刑

2020-01-09 11:03聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

藝人徐乃麟女密友董子綺遭控欠賭債，向承租徐豪宅的楊強蓉調借股票，楊婦再找熊姓好友借200萬元支票，還答應給付15萬元投資生意的獲利。借了票，楊婦卻告知熊女「董子綺被押走了」，熊女驚愕「投資」只是藉口，提告詐欺。一審依詐欺罪判董女11月徒刑，追徵200萬元、楊婦遭處6月徒刑，得易科罰金。案經上訴，高院考量董女已和解，改判5月徒刑，得易科罰金，楊婦則維持原判。

董子綺(38歲，賭博、詐欺前科)2016年8月間因積欠賭債，需借用票面金額200萬元的支票清償，楊強蓉(62歲，賭博前科)邀約熊姓女友人在同年月27日三人一起用餐，楊婦向熊女訛稱想與董子綺投資生意，若肯借200萬元支票，可讓熊女賺10萬元。不過熊女當下沒答應。

2天後，董子綺遭債主追債，她請楊婦再向熊女借支票，慫恿「獲利」提高為15萬元，且可於同年9月15日返還支票，並將在3日內給熊女15萬元。熊女信以為真答應，但早上才借票，下午楊強蓉就告知「董子綺被押走了」，熊女表示「這張票我不借了，錢我不賺了！」，要求取回支票。

高院開庭時，董子綺和楊強蓉皆否認犯罪，但兩人證詞有矛盾。熊姓女子表示，她在當年8月28日晚上口頭答應借票時，就曾在電話中對楊婦說「大家認識那麼久，要負責任，到期要幫我軋」；她當時只是單純借款，也以為對方是真的要投資做生意，沒想到支票才借出就被告知「要拿票去救董子綺」，她認為兩人沒坦白，這樣的借票方式不對。

董子綺聲請傳證人王崑驊作證，要證明她借票時有資力可以換票，但檢察官隨即打臉「你那張票能軋錢啊？」，提醒她「不要越講漏洞越大」。法官也疑惑，北院審理時就查不到「王崑驊」這個人，董女律師答「所以想請法院幫我們查王是不是在監執行」，法官聽了更不解。

高院今考量董子綺已和對方和解，賠償22萬現金與簽200萬元本票，改判她5月得易科罰金之刑，但楊強蓉部分則駁回上訴。

楊強蓉先前開完庭時，被媒體問及徐乃麟與董子綺的關係，她表示她講徐乃麟的每件事都有憑有據，徐乃麟要提告，她相信檢察官、法官都會看證據。

藝人徐乃麟(右圖)女密友董子綺被控詐欺，高等法院考量她與告訴人和解，依詐欺罪改判...
藝人徐乃麟(右圖)女密友董子綺被控詐欺，高等法院考量她與告訴人和解，依詐欺罪改判5月徒刑，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片
分享

詐欺賭博檢察官徐乃麟

延伸閱讀

不盼帥兒孝敬紅包 徐乃麟揭「一個月5萬哪夠用...

徐乃麟帥兒正式出道 先當助理主持

影／恐嚇徐乃麟 艋舺黑幫6人被送辦

柴智屏嫁女兒F4「展現誠意」 新娘預告「從上...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

警專生跑3千變植物人 家屬控「中隊長阻止學生叫119」

2020-01-09 11:40

雲林縣查獲第一起村長涉賄選 檢方證實1人被收押

2020-01-09 11:04

詐團假冒聯合國駐敘利亞軍醫 向台女詐財495萬得逞

2020-01-09 10:52

大21歲女友疑別戀 木工勒死她判13年徒刑

2020-01-09 10:51

中檢破獲4件總統選舉賭盤 依賭博罪起訴4名組頭

2020-01-09 12:11

高雄警啟用開罰單電子化 縮短開單時程

2020-01-09 11:48

科技執法驚人！徐弘庭：辛亥隧道5天罰2253件

2020-01-09 11:00

客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

2020-01-09 10:58

投票前再查一波 新竹檢方查獲立委樁腳現金買票案

2020-01-09 10:57

為了見柯文哲撞傷女科員 高院開庭柯未作證

2020-01-09 10:49

台南市府罰違規日租套房 法院：適用法律有誤判決撤銷

2020-01-09 10:28

破壞小三機車手套丈夫斬金援！元配沒錢怕坐牢 法官宣告緩刑

2020-01-09 10:05

恐怖情人不滿分手 持槍恐嚇前女友遭警帶回偵辦

2020-01-09 10:03

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

劣油案 魏應充入監

2020-01-09 00:04

自殺拖兒女同死 父獲救判20年

2020-01-08 23:49

宿醉勿開車 基隆「十八銅人」宣導

2020-01-08 23:18

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

查水表是在恫嚇選民 高思博：律師團可協助處理

2020-01-08 17:52

疏通緩拆違建索賄1200萬 拆除大隊技師判4年4月

2020-01-08 17:46

選前查水表 法律教授：成案很難、意在恫嚇民眾

2020-01-08 17:39

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

警調查假惹議 蔡清祥：假消息傷人就要處罰

2020-01-08 17:10

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

自殺拖子女陪死父獲救判20年 法官：無權剝奪他人生命

2020-01-08 16:31

飽受腎病所苦 高市議員賴文德涉貪羈押近半年 20萬交保

2020-01-08 16:03

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

父自殺拖子女陪死獨獲救 今判20年殺人罪

2020-01-08 14:40

朋友起鬨「覺得好玩」 3嫌破壞競選看板

2020-01-08 14:18

影／魏應充今入監 要在牢裡過年

2020-01-08 14:13

國民黨前立委吳光訓涉炒股 更一審逆轉無罪

2020-01-08 13:27

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05

恐怖情人花錢找人潑酸教訓前女友 重傷害起訴

2020-01-08 12:50

「以誠待人」 魏應充入監前用毛筆寫下24字感言

2020-01-08 12:47

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

想回家過年！孫道存侵占1億2羈押 今提準抗告

2020-01-08 11:07
看更多

熱門文章

不實黑韓粉專版主被逮 協助偵辦竟是時力立委候選人

2020-01-09 02:23

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

2020-01-08 13:59

男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年

2020-01-08 13:17

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

明道胞兄疑欠債殺妻小再自殺 解剖驚見妻腹中殘餘顆粒

2020-01-08 18:15

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

2020-01-08 15:12

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

2020-01-09 10:58

蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

2020-01-08 18:35

金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

2020-01-08 18:26

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

投票前再查一波 新竹檢方查獲立委樁腳現金買票案

2020-01-09 10:57

走私市價720萬「黃金齒輪」 女子機場被逮

2020-01-09 00:00

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

走私黃金用這招 黃金熔解變齒輪價720萬託運被識破

2020-01-08 17:07

妙齡女喝醉被5年好友硬上 她痛斥：我不是你約炮對象

2020-01-09 10:59

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走

2020-01-08 13:46

警專生跑3千變植物人 家屬控「中隊長阻止學生叫119」

2020-01-09 11:40

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15

涉勒索余天及館長 前調查官曾外洩個資、家暴妻子

2020-01-08 13:48

警政署長友人檢舉餐廳賭場 台中檢警破獲3處賭場

2020-01-08 12:45

整復師按摩時趁機猥褻 女客人還以為「他是專業的」

2020-01-09 10:42

影／嬤載孫上學撞上行人 七旬婦捲入車底拖行不治

2020-01-08 12:59

科技執法驚人！徐弘庭：辛亥隧道5天罰2253件

2020-01-09 11:00

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

縱有被害人寫信原諒他 玷辱女移工的他仍被判刑

2020-01-08 14:09

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05

餐廳藏賭場 警政署長友人誤闖檢舉

2020-01-08 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top