詐團假冒聯合國駐敘利亞軍醫 向台女詐財495萬得逞

詐團以「黃鴻」的暱稱與藍女交往談感情，自稱是聯合國駐敘利亞的軍醫，在攻打塔利班恐怖分子時受傷，敘利亞總統給他補助慰問金580萬美元及金飾，要把這些財物寄給妳，但而支付產地證「老鼠」之男子，其明知該綽號「老鼠明律師費等，藍女不疑有詐被詐財495萬，詐團食髓知味，要藍女再支付500萬，經藍女報警逮獲取款的許男，台中地院今天依加重詐欺取財未遂罪將他判刑8月。

判決書指出，許男（52歲）在夜店認識綽號「老鼠」的男子，「老鼠」是詐團成員，而詐團自去年3月間起，利用網路臉書社群平台交友，以「黃鴻」暱稱與藍女聊天，請藍女加入通訊軟體Line的好友，再以聯合國駐敘利亞軍醫身分與藍交往談感情，取得藍的感情及信任。

詐團成員「黃鴻」對藍女佯稱「我的腳因為敘利亞攻打塔利班恐怖分子時受傷，敘利亞總統因此有補助慰問金580萬美元及金飾給我，我沒有任何親人，我信任妳，所以我要把這些東西裝在盒子寄回台灣給妳，並跟妳一起生活，但寄送這個盒子需要支付產地證明律師費」。

致藍女信以為真，而依對方詐團指示，於去年3月18日，匯款新台幣（下同）16萬5000元至國泰世華商業銀行的帳戶內，同月22日匯款139萬元，至香港某銀行的帳戶內。詐團成員繼續向藍女佯稱該盒子的防洗錢及恐怖攻擊的證明文件需要支付律師費用，藍不疑有他，又於去年4月18日，在台北市南港火車站門口處，交付340萬予集團所派來自稱「陳志傑」男子。

藍女事後覺得被騙而報警，詐團貪心有餘，再以電子郵件與藍心儀聯絡，偽稱該盒子的防洗錢及恐怖攻擊之證明文件需再支付律師費500萬元，要求藍女將錢當面交給派來取錢的人，藍女即再報警並配合員警蒐證。