40歲女友疑別戀 小21歲木工勒死她判13年徒刑

20歲的木工學徒張志強不滿曾姓女友在男同事家過夜2天，盛怒下在台北市赤峰街徒手勒斃她。士林地院依殺人罪判張13年徒刑，張提領曾女提款卡內4萬元，犯非法由自動付款設備取財罪，處拘役55日，可易科罰金。高等法院今駁回上訴。

張14歲時因父親入獄、母親居住療養院，姊姊由社會局安置，年紀輕輕就獨自居住，當時派出所林姓警員擔心張誤入歧途，經常探望建立感情。張國中時與林同住，直到高中時期，張認識年長21歲的曾女，且交往2年，畢業後同居。

張志強懷疑曾女和黃姓男同事交往，心生不滿，案發時詢問曾女數日去向，但他認為女方敷衍，覺遭隱瞞、欺騙，妒恨下萌生殺機。

張一審時表示，那段時間常因黃而和曾女吵架，案發前2晚，曾女離家去找黃姓男同事，他懷疑曾女和黃交往；曾女說「只是朋友」但提分手，他感覺被糊弄。

張坦承去年3月24日上午，從後方用右手臂彎夾住曾女脖子，左手與右手呈現十字形，往自己的方向回扣，力道持續4到5分鐘，直到曾女沒有動作才放手。曾女因呼吸道、頸部血管腔受壓，窒息死亡。

張的律師辯護，當時張僅19歲，心智未成熟，因遭深愛的人背叛，趁酒意臨時起意殺害曾女，事後想自殺、與曾女共赴黃泉，非預謀殺人，請求從輕量刑。

士院審酌張志強已有固定工作，有一定的智識能力和社會經驗，竟只因感情糾紛而勒斃曾女，殺意甚堅，動機難認情有可原，無法減刑。

張犯後拿美工刀劃自己頸部自殺，送醫急救搶回一命。張在羈押期間寫下「我好後悔所做的事，我太自私，對不起」、「該如何面對妳的父母呢？我有辦法開口嗎？每天心都好累，即使承受不住也必須堅持下去，這是一條贖罪之路。」，士院認為確實有悔意，犯後態度尚可，但因經濟狀況沒賠償被害人家屬，判他13年徒刑。