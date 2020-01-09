為了見柯文哲撞傷女科員 高院開庭柯未作證

槮凌公司負責人汪俊廷承包2018台北燈節觀光推廣活動整體規畫與服務勞務採購案，公司因撥款爭議，汪希望和台北市長柯文哲接觸，當年2月11日下午趁觀光傳播局科員薛佳翎借用台北北門世民酒店房間梳妝、錄音，闖入房間。薛女遭撞擊，手、腳多處擦傷，她告汪傷害，一審判汪4月徒刑，得易科罰金；汪上訴並聲請傳柯當證人，但柯今未現身、報到。

2年前的台北燈節波折不斷，一開始曾3度流標，後來才由槮凌公司得標，觀傳局前局長簡余晏卻倦勤請辭。簡余晏請辭後，柯文哲在市政會議怒批她「棄職潛逃」，指責燈節舉辦在即，觀傳局卻還沒和得標廠商簽約，指示副市長陳景峻接手解決。

汪承認當天有進入酒店房間，但辯稱沒有人說他不能進去，他是和大家魚貫進入，沒有任何撞擊，薛佳翎受傷與他無關。

薛佳翎則說，那天要拍攝燈節的宣傳影片，事前已告知因房間比較小，只供市長化妝、錄音、換裝，且時間非常短，不是公開行程，必須管控進場的人，汪不在能進場的名單上。

接任觀傳局長的陳思妤在偵查和一審時表示，汪俊廷一路尾隨他們，同仁有告知只有技術人員可進入。陳思妤說，到了房間，她一直在市長旁邊核對流程，後來聽到「砰」聲巨響，也聽到薛佳翎喊「史考特(汪的英文名)你想要幹嘛？」。北院認為汪涉妨害公務、傷害罪事證明確，考量他意圖接近市長而衝撞薛佳翎，害人受傷，犯後又不認錯，判4月徒刑。