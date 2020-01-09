台南市府罰違規日租套房 法院：適用法律有誤判決撤銷

台南市府前年6月接獲民眾反映，安平區一旅宿業疑違規經營日租套房，7月間派員聯合稽查，現場無法入內，但在Agoda、Booking.com等訂房網站可查詢相關資訊及旅客住宿評價，市府認業者未領取民宿登記證，擅自經營民宿，房間數7間，裁處10萬8千元罰鍰並勒令歇業，業者不服提起行政訴訟，台南地院認該出租套房與發展觀光條例中「民宿」要件不符，適用法律即有違誤，撤銷原處分。市府不服表示會上訴。

台南市府觀光旅遊局觀光事業科指出，該判決與各縣市一般相同旅宿相關判例不同，法官見解不同，市府會再上訴。

李姓業者主張，主要經營業務為不動產租賃，套房均作租賃用，多以附近上班族為出租對象，也供公司行號作為員工宿舍使用，與發展觀光條例中的民宿有所區別。李認為市府僅以現場稽查及網路住宿廣告等資料，認定有招攬旅客經營民宿行為，網站資訊並非全然具真實性，並未經營民宿。

市府表示，業者違章情節明確，原處分並無違法之處，確實有透過訂房網站違法經營民宿，且有消費者透過訂房網站訂房住宿，因退費衍生消費爭議。市府指出，業者已經妥善準備住宿相關的軟硬體設施，可隨時從事業旅客提供住宿、休息相關服務業務，且確實有實際經營民宿的情事，卻未依發展觀光條例領取登記證的營利事業，已違反發展觀光條例相關規定。

判決指出，本件縱能認定業者確有透過訂房網站違法經營日租型旅宿業的行為，也不能認定業者所經營的旅宿業為發展觀光條例規定中的「民宿」，須符合利用自用住宅空間房間；結合當地人文、自然景觀、生態 、環境資源及農林漁牧生產活動；以家庭副業方式經營；提供旅客鄉野生活之住宿處所等4要件，且須同時具備，缺一不可，並均須有證據供證明。