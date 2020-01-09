潤寅詐貸案偵結 北檢起訴負責人楊文虎夫婦

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台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天偵查終結，依違反銀行法起訴潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦，並具體求刑30年。

楊文虎、王音之涉嫌以不實應收帳款向9家銀行詐貸，金額超過新台幣396億元。楊文虎、王音之去年6月初潛逃出境，北檢同年8月發布通緝。北檢偵辦此案後展開多波搜索、約談行動，已聲請羈押22人獲准。