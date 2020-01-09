破壞小三機車手套丈夫斬金援！元配沒錢怕坐牢 法官宣告緩刑

基隆市張姓女子兩度破壞卓女機車的防曬手套，一審判處應執行拘役30天，易科罰金要9萬元。張女上訴說，卓女與她的丈夫通姦，一時氣憤才犯案。她的經濟來源已被丈夫斬斷，付不出罰金得入獄，請求輕判並給予緩刑。二審認為原審量刑妥適，應予維持，但宣告緩刑3年，讓她暫時躲過牢獄之災。

判決指出，張女懷疑她的老公與卓女有染，去年5月19日騎車看到卓女的機車停放路邊，用手扯壞卓女機車的左、右防曬手套。同年6月1日騎車到同一地點，看見卓女已更換上新手套，又取下左側手套，帶往他處丟棄。

警方接獲卓女報案後，查出張女涉案，依毀損罪嫌將她送辦。檢方根據張女自白及監視器拍攝畫面等事證，認定張女犯行，聲請簡易判決處刑。

基隆地院簡易庭法官認為，張女不思循理姓方式解決糾紛，一再毀損卓女機車防曬手套，顯有不該，2罪各處拘役20日，應執行拘役30日。如易科罰金，以1千元折算1日。

張女不服上訴，指卓女與她的老公通姦，破壞她的家庭，才會一時氣憤犯案，並非無緣無故觸法。她的經濟來源已被丈夫斬斷，無法易科罰金只能入監，請求從輕量刑並給予緩刑。