人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

林男與女子小翠（化名）兩年前偷情後，經小翠的丈夫阿隆發現妻子服用陰道感染藥物，經追問得知真相提告。林辯稱阿隆曾向他表示「或許你才是她的最愛，也是她想嫁的人」，以獲得阿隆宥恕為由上訴。但台中高分院法官調查，阿隆並未縱容林與妻子偷歡，依妨害家庭罪將林判刑3月，得易科罰金。全案定讞。

判決書指出，林男明知小翠已婚，2018年9月間與對方偷情。事後阿隆發現妻子服用陰道感染藥物，經追問得知妻子出軌，憤而提告。一審法官認為，林破壞他人婚姻圓滿，犯後未和解，判他有罪。林不服判決上訴二審。

林男以阿隆曾以LINE向他表示「她（指小翠）有回來，東西拿一拿又走了！我也覺得很煩很累了！所以請你像以前一樣把她帶走！既然你已經帶走她了，那我也祝福你們！這段期間我也想了很多，或許你才是她的最愛！也是她最想嫁的人！請你找個地方給她吧！我有自己的生活要過」。

阿隆在字條寫著 「這是我最後一次被妳傷害了。謝謝妳！我也做了我的決定了，請妳去過你們的生活吧！我累了！」，林主張，阿隆已明白表示要他帶走小翠，並要兩人一起生活，顯然對於通姦事宜予以放任或容許，縱使兩人有發生性行為，因阿隆已為縱容，依刑事訴法規定配偶縱容或宥恕者，不得告訴。