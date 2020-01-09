親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

戰爭陰影？北市防空避難室可裝2千萬人 國防部要續蓋…

哈利、梅根拋震撼彈 將淡出退至英國王室幕後

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

林男與女子小翠（化名）兩年前偷情後，經小翠的丈夫阿隆發現妻子服用陰道感染藥物，經追問得知真相提告。林辯稱阿隆曾向他表示「或許你才是她的最愛，也是她想嫁的人」，以獲得阿隆宥恕為由上訴。但台中高分院法官調查，阿隆並未縱容林與妻子偷歡，依妨害家庭罪將林判刑3月，得易科罰金。全案定讞。

判決書指出，林男明知小翠已婚，2018年9月間與對方偷情。事後阿隆發現妻子服用陰道感染藥物，經追問得知妻子出軌，憤而提告。一審法官認為，林破壞他人婚姻圓滿，犯後未和解，判他有罪。林不服判決上訴二審。

林男以阿隆曾以LINE向他表示「她（指小翠）有回來，東西拿一拿又走了！我也覺得很煩很累了！所以請你像以前一樣把她帶走！既然你已經帶走她了，那我也祝福你們！這段期間我也想了很多，或許你才是她的最愛！也是她最想嫁的人！請你找個地方給她吧！我有自己的生活要過」。

阿隆在字條寫著 「這是我最後一次被妳傷害了。謝謝妳！我也做了我的決定了，請妳去過你們的生活吧！我累了！」，林主張，阿隆已明白表示要他帶走小翠，並要兩人一起生活，顯然對於通姦事宜予以放任或容許，縱使兩人有發生性行為，因阿隆已為縱容，依刑事訴法規定配偶縱容或宥恕者，不得告訴。

但二審法官查出，阿隆也曾向林男表示「小翠是我法定上合法的妻子！我能告你們通姦！看你是要走法律途徑還是要怎麼解決！你自己是聰明人，再這樣下去，後果請你自行負責」，可見阿隆並無縱容林與小翠偷情，因此判決林男有罪。不得上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage
分享

婚姻出軌妨害家庭

延伸閱讀

她接受人夫每月資助2萬陪睡「肉償」 元配怒告...

不爽「被分手」…人妻想斬外遇情 小王握裸照威...

人夫小三豪宅全裸蓋棉被遭抓姦 竟辯：我們習慣...

褲子炸裂下體險走光！莫莉超市當性感舞台　M字...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

劣油案 魏應充入監

2020-01-09 00:04

自殺拖兒女同死 父獲救判20年

2020-01-08 23:49

宿醉勿開車 基隆「十八銅人」宣導

2020-01-08 23:18

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

查水表是在恫嚇選民 高思博：律師團可協助處理

2020-01-08 17:52

疏通緩拆違建索賄1200萬 拆除大隊技師判4年4月

2020-01-08 17:46

選前查水表 法律教授：成案很難、意在恫嚇民眾

2020-01-08 17:39

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

警調查假惹議 蔡清祥：假消息傷人就要處罰

2020-01-08 17:10

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

自殺拖子女陪死父獲救判20年 法官：無權剝奪他人生命

2020-01-08 16:31

飽受腎病所苦 高市議員賴文德涉貪羈押近半年 20萬交保

2020-01-08 16:03

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

父自殺拖子女陪死獨獲救 今判20年殺人罪

2020-01-08 14:40

朋友起鬨「覺得好玩」 3嫌破壞競選看板

2020-01-08 14:18

影／魏應充今入監 要在牢裡過年

2020-01-08 14:13

國民黨前立委吳光訓涉炒股 更一審逆轉無罪

2020-01-08 13:27

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05

恐怖情人花錢找人潑酸教訓前女友 重傷害起訴

2020-01-08 12:50

「以誠待人」 魏應充入監前用毛筆寫下24字感言

2020-01-08 12:47

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

想回家過年！孫道存侵占1億2羈押 今提準抗告

2020-01-08 11:07

魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年

2020-01-08 10:18

代客炒股3年吸金28億 一審依違反銀行法判15年

2020-01-08 10:15

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03
看更多

熱門文章

恐嚇案外案！嘉義組頭與友對賭 26萬壓選舉輸贏

2020-01-08 12:16

不實黑韓粉專版主被逮 協助偵辦竟是時力立委候選人

2020-01-09 02:23

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

2020-01-08 13:59

新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」

2020-01-08 10:32

億來億去！吳承霖地下匯兌 再查出2同業2年匯6億多

2020-01-08 10:26

女星何如芸嫁豪門16年婚變 離婚官司首開低調現身

2020-01-08 10:26

男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年

2020-01-08 13:17

五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中

2020-01-08 11:02

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

明道胞兄疑欠債殺妻小再自殺 解剖驚見妻腹中殘餘顆粒

2020-01-08 18:15

直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

2020-01-08 15:12

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊

2020-01-08 11:45

金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

2020-01-08 18:26

蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

2020-01-08 18:35

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59

驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

2020-01-08 11:32

魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年

2020-01-08 10:18

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

走私黃金用這招 黃金熔解變齒輪價720萬託運被識破

2020-01-08 17:07

3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅

2020-01-08 11:27

走私市價720萬「黃金齒輪」 女子機場被逮

2020-01-09 00:00

「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司

2020-01-08 11:44

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走

2020-01-08 13:46

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

涉勒索余天及館長 前調查官曾外洩個資、家暴妻子

2020-01-08 13:48

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15

台南網友爆料醫美手術遭襲胸 警：已受理報案

2020-01-08 12:25

警政署長友人檢舉餐廳賭場 台中檢警破獲3處賭場

2020-01-08 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top