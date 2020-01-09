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嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，發現嘉義市某建設公司李姓負責人及黃姓男子等人，涉嫌辦理兩岸地下匯兌業務，前天由檢察官指揮專案小組至李、黃住處及公司等7處搜索，查扣現金百餘萬元、U盾、帳冊等物，訊後依涉犯違反銀行法，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院昨晚表示，李姓及黃姓被告經訊問後，僅坦承部分案情，說詞避重就輕且有所矛盾，顯有勾串之虞，加上本案尚有上游被告未到案，涉案金額又高達數億元，故均裁定羈押禁見。

檢方調查，嘉義市57歲李姓建設公司負責人及46黃男，屬吳承霖夫妻同業，雙方經常有金流往來，李、黃二人自106年12月起，在嘉義市住處等處，向不特定之客戶收取不詳數額手續費，從事人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣等，外幣兌換新臺幣或新臺幣兌換人民幣匯兌業務。

檢警調查，李男2年來收取、支付金額高達3.5億元；黃男收取、支付金額亦高達2 .7億元，現場並查扣新臺幣現金160萬元，手機11支、點鈔機2台、U盾3支。

檢察官昨訊問李男、黃男，及分2名涉案張姓男子後，認李、黃男涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見；2名張男則分別以10萬元及5萬元交保

檢方查扣160萬台幣。記者卜敏正/翻攝
檢方查扣160萬台幣。記者卜敏正/翻攝
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檢方查扣點鈔機。記者卜敏正/翻攝
檢方查扣點鈔機。記者卜敏正/翻攝
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檢方查扣U盾。記者卜敏正/翻攝
檢方查扣U盾。記者卜敏正/翻攝
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嘉義人民幣檢察官

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