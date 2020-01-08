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安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

領航大健康公司林姓女專案管理師2017年4月初懷孕，因有子宮出血、收縮與胎盤偏低等問題，同年7月19日起陸續請安胎假，也請公司依勞基法調整她職務內容，但總經理稱要持醫學中心等級醫療機構開立的診斷證才准假，她8月領薪時，發現原本月薪4萬1690元卻減成3萬690元。林女指同事轉告「公司說妳目前沒賺錢」而遭片面減薪，她不滿勞保投保級距也被降，因勞資調解未果，公司資遣她。

林女提給付工資訴訟，台灣高等法院判領航大健康公司應按月給付自2017年12月起至復職日起每月4萬1690元薪資，應按月提繳2520元到她勞工退休金個人專戶，並賠償她10萬元，且雙方「僱傭關係存在」。高院指出，公司非法解僱、違反性平法，這是對懷孕而為人母的女員工人格尊嚴重大否定，也違反憲法第156條母性保護的國策及社會法益。

林姓女專案管理師表示，懷孕後因有子宮出血等問題，無法久坐辦公室工作，醫生囑咐要臥床安胎休養，但公司卻刁難她。她發現遭減薪後，一再爭取權益，但楊姓主管卻以電子郵件回覆她「自私自利、只顧自己安胎休養、不管公司死活」，並抱怨她業務由其他同事承接、增加他人業務量。

領航大公司2017年10月20日寄發通知，以勞基法「虧損或業務緊縮」為由資遣林女。林女表示，公司是新設立公司，正處擴張業務階段，且在2017年8月於中國北京成立子公司、聘請員工，更在她離職後立刻在人力銀行網站徵才，還用高於她減薪後的公司聘人，這明顯是因她懷孕請安胎假而減她薪、解僱她，違反性別工作平等法。

公司則說，因營運虧損，沒有盈餘，總經理謝正源2017年7月26日在會議中決定「為渡過難關，研擬減薪程序」，並配合重訂勞動契約，自當年8月1日起，公司員工全面性減薪25%，並非只對林女而來。公司並解釋，以高於林女減薪後的工資刊登新進員工徵才廣告，是為維持公司基本人力，因員工已短少2人，不得已才刊登徵才廣告，「以一人抵充二人工作量」。

高院調查，領航大公司片面減林女薪資，而依當時新修訂的員工薪資辦法，碩士學歷員工最低保障薪資為3萬2000元，林女減薪後，薪資只有3萬1690元，未達碩士學歷最低薪資保障，兩相對照，公司明顯對林女不公平，有歧視行為。

林姓女專案管理師為碩士學歷，而領航大公司的實收資本額為1620萬元。高院認為公司以虧損或業務緊縮為辯，理由不足採信；女員工懷孕期間受到這種不公平的歧視待遇，還喪失工作權，精神痛苦，依法可請求雇主賠償損害。

懷孕示意圖。圖／Ingimage
懷孕示意圖。圖／Ingimage
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薪資懷孕

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