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韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41聯合報 記者李京昇／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴，今天晚間6點40分左右，委由律師郭羿廷到雲林地檢遞狀對毅傳媒、自由時報、壹電視與三立新聞台等四家媒體提告，稍早由法警室收受相關資料。

委任律師郭羿廷說，昨、今兩天毅傳媒引述27年前的舊影片指述李日貴當時就有砂石場，不當欺騙農民，不法取得砂石場使用權，並暗指李日貴盜採砂石，而自由時報、壹電視與三立新聞台以毅傳媒報導為本轉述，造成李日貴名譽受損，因此提出告訴。

他表示，這二十七年前的影片中有一群瓜農在抗議，指有人利用權勢騙走證件，但完全沒有指名道姓提到李日貴的名字，且李日貴當年參加聯管計畫是合法開採砂石，這些都跟報導內容不同。

而瓜農抗議的地區是在自強大橋下方400公尺處，距離李日貴當年經營的大通砂石場有3公里遠，報導卻指李日貴利用議員權力欺騙，完全是不實報導，影片看起來完全與李日貴無關，會提到李日貴都是媒體自行加上配音或後製旁白。

郭羿廷表示，毅傳媒是把舊影片拿出來編撰看圖說故事，硬是把罪名扣到李日貴身上，明顯意圖影響這次選舉，意圖使人不當選，因此他代表李日貴要對毅傳媒提出加重誹謗告訴；自由時報、三立電視台不查證隨意轉述報導，因此也將對兩家媒體提告加重誹謗；其中，壹電視還加碼影射李日貴當時派人毆打村長，對此也將對壹電視提告加重誹謗。

國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴，今天委由律師郭羿廷到雲林地檢遞狀對四家媒體提告...
國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴，今天委由律師郭羿廷到雲林地檢遞狀對四家媒體提告。記者李京昇／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴，今天委由律師郭羿廷（右）到雲林地檢遞狀對四家媒...
國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴，今天委由律師郭羿廷（右）到雲林地檢遞狀對四家媒體提告。記者李京昇／攝影
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砂石韓國瑜

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