韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴，今天晚間6點40分左右，委由律師郭羿廷到雲林地檢遞狀對毅傳媒、自由時報、壹電視與三立新聞台等四家媒體提告，稍早由法警室收受相關資料。

委任律師郭羿廷說，昨、今兩天毅傳媒引述27年前的舊影片指述李日貴當時就有砂石場，不當欺騙農民，不法取得砂石場使用權，並暗指李日貴盜採砂石，而自由時報、壹電視與三立新聞台以毅傳媒報導為本轉述，造成李日貴名譽受損，因此提出告訴。

他表示，這二十七年前的影片中有一群瓜農在抗議，指有人利用權勢騙走證件，但完全沒有指名道姓提到李日貴的名字，且李日貴當年參加聯管計畫是合法開採砂石，這些都跟報導內容不同。

而瓜農抗議的地區是在自強大橋下方400公尺處，距離李日貴當年經營的大通砂石場有3公里遠，報導卻指李日貴利用議員權力欺騙，完全是不實報導，影片看起來完全與李日貴無關，會提到李日貴都是媒體自行加上配音或後製旁白。