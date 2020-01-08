掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，因主導不合理的不動產交易案，掏空公司資產，去年8月被新北地檢署依違反證券交易法起訴後，至今在押；由於羈押期限將屆，新北地院召開延押庭後，認為孫仍有逃亡串證可能，因此裁定本月12日起再延押2個月。孫將在女子看守所中過年。

檢方起訴指出，孫幼英除了是大西洋飲料（簡稱：大飲）的常務董事和總經理，還掌控國信、旭順2間公司。去年5月，國信積欠銀行3億9千萬元債務，新北市新店區土地面臨法拍，她為了挽救國信財務危機，與大飲財務經理鍾素娥合謀，計畫一連串的購地案和借貸案。此外，她還以國信和旭順開假發票，將大飲購買原料的錢挪做私用。

孫幼英自案發就被羈押禁見，檢方起訴移審法院時，雖一度獲2000萬元交保機會，但最後因覓保無著，改裁羈押禁見，事後家人搬出新黨主席郁慕明作為「人保」爭取交保機會也無效。

此次開庭，孫幼英的律師主張檢方至今未拿出孫企圖影響證人的證據，無法證明孫有串證疑慮，如果能夠交保，也願意交出護照並定期報到，但法院沒有採信。

法院認為，綜觀我國司法實務經驗，被告不顧國內事業、財產和親人而棄保潛逃出境，導致案件無法續行或執行，案例不勝枚舉，特別是重大金融犯罪。孫幼英在偵查和羈押訊問時均稱有美國護照，在美國有相當綿密人際網路關係，具海外生活能力，如後續審理對她不利，可預見其規避刑罰執行的可能性，因此認定有羈押必要。