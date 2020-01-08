屢傳批綠被「查水表」 韓高市競總：提供免費法律諮詢

國民黨總統候選人韓國瑜高雄市競選總部今表示，近日屢傳民眾批綠遭「查水表」，甚至要民眾跨縣市應詢，民眾僅只是在社群平台上做分享、或按讚，就收到通知書及傳票，被警方傳訊調查，不到24小時就被電話通知到案說明，讓意見表達變成恐懼；歡迎被查水表的民眾，可以提供相關資訊，至高雄市競選總部這邊，有專人接洽收取彙整訊息，也會提供免費律師法律諮詢服務。

國民黨高雄市議員李眉蓁說，現在大家人手一機，轉傳訊息都非常容易。有位住在楠梓的朋友跟他陳情，去年12月30日晚上，在社群平台分享了未來中選會可能會有不公的影片，隔天12月31號上午11時，就有兩位桃園來的警察，找到這位民眾。

李眉蓁說，不到24小時的時間找上這位民眾，要他簽收違反社維法的通知書；除了這個事件外，還有很多案件，可能是來自台南、嘉義、台北等外地來的傳票。大家回想看看，這些的執政首長是誰？經過詢問，因為網路，只要是有涉及到他的縣市，就可以去查案。

李眉蓁說，很多遇到被查水表的民眾，都只是很平凡的老百姓，突然被警察找上門，真的讓民眾很恐慌，希望執政黨可以適可而止。