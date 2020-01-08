親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

175位博士連署質疑蔡英文論文 教育部5度重申查證屬實

伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

查水表是在恫嚇選民 高思博：律師團可協助處理

2020-01-08 17:52聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

前立委高思博在臉書直播中評析各地頻傳的「查水表」，追究造謠事件，他強調，絕大多數個案都屬於是言論自由，難以成案，治安單位只是在恫嚇民眾不要任意傳播傳言。有遇到困擾的民眾，各縣市都已組成律師團，可幫忙處理。

南台科技大學法律教授高思博指出，今年選舉愈來愈刺激，特色是無關候選人之間的競爭，而是究辦違反社會秩序維護法的案例，外界戲稱「查水表」，南北都有，至少上百件。但令人不解的是出現北案南查、南案北查的怪現象，形成網路世界人人自危的公害，跟威權時代沒有兩樣。

已曝光的「查水表」，以高雄李姓婦人在網路轉傳立委高金素梅的質詢南向政策錄影帶，從10月起竟然被高雄市調查處、台南市新營警方、台北地檢署約談，讓她南北奔波受訊。

另台南市也發生兩例，警五分局查雲林縣民眾、安平李姓民眾被桃園龜山分局約談。高思博說，傳訊通知書的共同特色就是沒說清楚案情，以及不去應訊的後果，讓一般不懂法律的當事人驚慌，只好聽命辦事，造成民眾相當大的困擾。

高思博強調，該法條須有的成案要件是謠言和妨礙社會安寧必須認定，很不容易達成，例如最早公開被「查水表」的台大教授蘇宏達，喧騰一時後，台北地方法院日前裁定不罰，因此治安單位在選前大肆查水表，頗有「嚇雞儆猴」的意味。高思博提醒接到「查水表」約談單的民眾切莫驚慌，勇敢與各地國民黨市黨部設置的律師團聯絡，釐清案情和採取必要的自我保護動作。

2020選戰倒數，近日卻傳有諸多民眾因在臉書轉發不利民進黨言論，遭檢警約談、「查...
2020選戰倒數，近日卻傳有諸多民眾因在臉書轉發不利民進黨言論，遭檢警約談、「查水表」個案。記者周志豪／攝影
分享

高思博直播

延伸閱讀

選前查水表 法律教授：成案很難、意在恫嚇民眾

打假違程序正義？ 3監委調查蘇宏達案

蘇宏達批評故宮政策 法院不罰

蘇宏達批故宮政策遭查水表 法院裁定不罰：言論...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

屢傳批綠被「查水表」 韓高市競總：提供免費法律諮詢

2020-01-08 18:24

疏通緩拆違建索賄1200萬 拆除大隊技師判4年4月

2020-01-08 17:46

選前查水表 法律教授：成案很難、意在恫嚇民眾

2020-01-08 17:39

警調查假惹議 蔡清祥：假消息傷人就要處罰

2020-01-08 17:10

自殺拖子女陪死父獲救判20年 法官：無權剝奪他人生命

2020-01-08 16:31

飽受腎病所苦 高市議員賴文德涉貪羈押近半年 20萬交保

2020-01-08 16:03

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

父自殺拖子女陪死獨獲救 今判20年殺人罪

2020-01-08 14:40

朋友起鬨「覺得好玩」 3嫌破壞競選看板

2020-01-08 14:18

影／魏應充今入監 要在牢裡過年

2020-01-08 14:13

國民黨前立委吳光訓涉炒股 更一審逆轉無罪

2020-01-08 13:27

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05

恐怖情人花錢找人潑酸教訓前女友 重傷害起訴

2020-01-08 12:50

「以誠待人」 魏應充入監前用毛筆寫下24字感言

2020-01-08 12:47

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

想回家過年！孫道存侵占1億2羈押 今提準抗告

2020-01-08 11:07

魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年

2020-01-08 10:18

代客炒股3年吸金28億 一審依違反銀行法判15年

2020-01-08 10:15

「四叉貓」申請國民黨中央前路權遭拒 北市警回應了！

2020-01-08 00:26

不能在家過年 魏應充今發監

2020-01-08 00:13

慶富案 高雄銀行要告前副總

2020-01-08 00:11

花蓮傳預備賄選10樁腳請回 平地原民候選人1樁腳羈押

2020-01-07 23:57

被老東家告發涉背信 高銀前總經理：司法會還我清白

2020-01-07 23:50

轉發「2020大選劇本」預測文 法官：危言聳聽、裁罰3千

2020-01-07 19:57

獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪

2020-01-07 19:19

買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定

2020-01-07 18:31

教父級藍鑽7萬2拍定 台北分署聯合拍賣開紅盤

2020-01-07 17:48

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

高銀就慶富案今移送前總經理 3月前調查常董有無涉不法

2020-01-07 17:45

無照電療、針灸減肥 密醫為養家重操舊業判8月

2020-01-07 17:41

林益世收賄更審 律師稱譯文「有縮短」要勘驗

2020-01-07 17:27

男做資源回收戀上賣菜女 刺死對方男友被重判14年

2020-01-07 17:06

飲酒又服安眠藥開車 他酒駕累犯改判易科罰金定讞

2020-01-07 14:44

違規停車不檢討 爆粗口罵警、腿夾警遭判拘

2020-01-07 14:33

蘭嶼警涉運毒 一審判6年半

2020-01-07 14:21

等不到過年 魏應充明天發監

2020-01-07 14:18

資深網路男蟲詐騙、包養護理師 法院判賠69萬5千元

2020-01-07 14:18
看更多

熱門文章

越南清純學生妹自拍爆紅 網直呼：有初戀的感覺

2020-01-07 21:59

獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪

2020-01-07 19:19

新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」

2020-01-08 10:32

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

2020-01-08 13:59

「四叉貓」申請國民黨中央前路權遭拒 北市警回應了！

2020-01-08 00:26

媳婦看家裡監視錄影畫面 驚見公公猥褻她小女兒

2020-01-08 07:36

億來億去！吳承霖地下匯兌 再查出2同業2年匯6億多

2020-01-08 10:26

女星何如芸嫁豪門16年婚變 離婚官司首開低調現身

2020-01-08 10:26

男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年

2020-01-08 13:17

水電工馬桶座沒裝好竟收費5000元 網酸：整組沒幾千

2020-01-07 21:04

五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中

2020-01-08 11:02

恐嚇案外案！嘉義組頭與友對賭 26萬壓選舉輸贏

2020-01-08 12:16

買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定

2020-01-07 18:31

租房遭鄰居剪線還有狂按門鈴 管委會：新來的要好好相處

2020-01-07 20:33

警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

2020-01-08 15:12

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

華航機師「想咬一口」騷擾判賠 他反告空姐求償百萬

2020-01-07 18:43

驚！恐嚇余天和館長索財 男子竟是前調查官

2020-01-07 19:51

開8公里才能補水！消防員打火累癱倒地 民眾：辛苦了

2020-01-07 22:19

驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

2020-01-08 11:32

機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊

2020-01-08 11:45

前調查官涉嫌恐嚇余天、館長 法院裁定20萬交保

2020-01-07 23:52

魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年

2020-01-08 10:18

立委候選人疑預備現金賄選 花蓮地檢署約談10人

2020-01-07 18:29

踩個油門就超速！蘇花改通車24小時宜警取締超速83件

2020-01-07 20:23

下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走

2020-01-08 13:46

「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司

2020-01-08 11:44

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

慶富案 高雄銀行要告前副總

2020-01-08 00:11

3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅

2020-01-08 11:27

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

雲林綠後援會幹部控遭毆傷 蔡明水還原真相反控說謊

2020-01-07 21:20

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

涉勒索余天及館長 前調查官曾外洩個資、家暴妻子

2020-01-08 13:48

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

轉發「2020大選劇本」預測文 法官：危言聳聽、裁罰3千

2020-01-07 19:57

韓國瑜嘉義競選看板遭破壞 3嫌：無政治立場、覺得好玩

2020-01-08 09:49

男子恐嚇余天、館長被聲押 新北檢：有反覆實施之虞

2020-01-07 19:02

被老東家告發涉背信 高銀前總經理：司法會還我清白

2020-01-07 23:50

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top