查水表是在恫嚇選民 高思博：律師團可協助處理

前立委高思博在臉書直播中評析各地頻傳的「查水表」，追究造謠事件，他強調，絕大多數個案都屬於是言論自由，難以成案，治安單位只是在恫嚇民眾不要任意傳播傳言。有遇到困擾的民眾，各縣市都已組成律師團，可幫忙處理。

南台科技大學法律教授高思博指出，今年選舉愈來愈刺激，特色是無關候選人之間的競爭，而是究辦違反社會秩序維護法的案例，外界戲稱「查水表」，南北都有，至少上百件。但令人不解的是出現北案南查、南案北查的怪現象，形成網路世界人人自危的公害，跟威權時代沒有兩樣。

已曝光的「查水表」，以高雄李姓婦人在網路轉傳立委高金素梅的質詢南向政策錄影帶，從10月起竟然被高雄市調查處、台南市新營警方、台北地檢署約談，讓她南北奔波受訊。

另台南市也發生兩例，警五分局查雲林縣民眾、安平李姓民眾被桃園龜山分局約談。高思博說，傳訊通知書的共同特色就是沒說清楚案情，以及不去應訊的後果，讓一般不懂法律的當事人驚慌，只好聽命辦事，造成民眾相當大的困擾。