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選前查水表 法律教授：成案很難、意在恫嚇民眾

2020-01-08 17:39聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

高思博今天在臉書直播中指出，台南和各地最近頻傳的「查水表」追究造謠事件，其實絕大多數個案都屬於是言論自由，難以成案，治安單位目的只是在恫嚇民眾不要任意傳播傳言，如果遇到困擾的民眾，各縣市都已組成律師團，可幫忙處理。

現任南台科技大學法律教授的高思博指出，今年選舉可說是越來越刺激，特色是無關候選人之間的競爭，而是究辦違反社會安寧維護法的案例，外界戲稱「查水表」，南北都有，至少上百件。令人不解的是出現北案南查、南案北查的怪現象，形成網路世界人人自危的公害，跟威權時代沒有兩樣。

已曝光的「查水表」案例以高雄李姓婦人在網路轉傳立委高金素梅的質詢南向政策錄影帶，從10月份起居然被高雄市調查處、台南市新營警方、台北地檢署約談，讓她南北奔波受訊。

而台南市也發生兩例「查水表」，警五分局查雲林縣民眾、安平李姓民眾被桃園龜山分局約談，高思博說，傳訊通知書的共同特色就是沒說清楚案情，以及不去應訊的後果，讓一般不懂法律的當事人驚慌，只好聽命辦事，造成民眾相當大的困擾。

高思博強調，該法條須有的成案要件是謠言和妨礙社會安寧必須認定，很不容易達成，例如最早公開被「查水表」的台大教授蘇宏達，喧騰一時後，台北地方法院日前裁定不罰，因此治安單位在選前大肆查水表，頗有「嚇雞儆猴」的意味罷了。

高思博提醒接到「查水表」約談單的民眾切莫驚慌，勇敢與各地國民黨市黨部設置的律師團聯絡，釐清案情和採取必要的自我保護動作。

現任南台科技大學法律教授高思博（右）。圖／高思博提供
現任南台科技大學法律教授高思博（右）。圖／高思博提供
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高思博直播

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