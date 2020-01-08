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衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

國防部勤務大隊衡山指揮所管理隊黃姓上兵駕車卻撞山壁，電動車毀損，賴姓中校勤務隊長以「獎勵」名義，動用2萬元部隊特別補助費修車，但獲獎人中有人不同意捐錢。台北地檢署依貪汙治罪條例侵占公有財物罪起訴，一審判賴無罪；檢方上訴，台灣高等法院認定賴沒中飽私囊、不知下屬有意見，維持無罪，由於一、二審都無罪，依速審法可望無罪確定。

2017年3月7日清晨，黃姓上兵執勤時駕駛電動車肇事，車子撞上山壁，黃原本答應要賠償，賴姓勤務隊長便將車子交給廠商修繕，詎料黃的父母表明「拒絕負擔費用」。

當時衡管隊沒有維修經費，為了籌支修理費，賴姓隊長想到用核發獎金的方式，獎勵當年度第一、第二季各10員，每人各1000元，用部隊特別補助費辦獎金核銷。

檢察官認為，部隊特別補助費應使用在官兵慰問、獎勵（獎金或獎品）、急難救助、醫療補助和核發加菜金上，並以支給單位在職官、兵、聘僱人員為限，不能任意支配，賴卻違規轉用，涉犯侵占公有財物罪。

當年度獲獎勵的名單中，第一、二季各有10員，兩季中有9人重複，分配到獎金的共11人。賴姓隊長否認犯罪，表示有指示陳姓輔導長、郭姓士官長詢問官兵「獲獎後是否願意捐出修車？」，因得知隊上同仁都同意，才請人簽報核發、把修車錢交給廠商。

郭姓士官長證稱，隊長有請他和輔導長徵詢隊上官兵意見，弟兄多表同意，但有人希望隊長能親自出面說明，他回報陳詢問結果，但沒有跟隊長說「有弟兄希望隊長能親自說明」。

台北地院判賴無罪，檢察官認為賴沒有依職責查明汽車修理費用支應的方式，直接令下屬簽報特別補助費請領來支付，提上訴。

高院認為，電動車是軍用設備，屬公有財產，因黃姓上兵原先同意付款才送修，部隊也沒有不追究黃責任的意思，雖然賴姓隊長沒有一一向受獎人員確認，但部隊特別補助費用在維修公有財物，這和犯罪構成要件「為自己或第三人不法所有之意圖」不符。

高院指出，賴姓隊長用這種方式募集維修費雖不當，但因維修費用屬國家支出，不是賴的債務，電動車也不是賴私人的，檢方的證據無從讓合議庭認定賴有罪，判上訴駁回。依刑事妥訴審判法規定，賴一、二審都無罪，檢察官雖能再上訴，但除非法官判決所適用的法令牴觸憲法、司法院解釋或判例，否則全案可望無罪確定。

衡山指揮所管理隊賴姓中校勤務隊長動用2萬元部隊特別補助費修車，被依貪汙治罪條例侵...
衡山指揮所管理隊賴姓中校勤務隊長動用2萬元部隊特別補助費修車，被依貪汙治罪條例侵占公有財物罪起訴，一、二審皆認定他無「為自己或第三人不法所有之意圖」，判無罪。圖／聯合報系資料照片
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檢察官士官長司法院

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