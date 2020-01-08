兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

桃園1名6歲男童去年疑遭吳姓生母、彭姓同居人痛毆到頭顱、四肢骨折，搶救2個月仍不治，吳、彭被依傷害致死、妨害幼童發育等罪嫌起訴；法院今開庭，吳的前夫、男童父親王姓男子也到庭，但他經鑑定確認和男童無血緣，對於法官詢問是否原諒對方，量刑考量，均表示「沒有意見」。

檢方起訴指出，吳女（32歲）和彭男（30歲），2017年8月起常以男童偷竊、說謊，各用實心鐵棍、竹棍，毆打小孩屁股、腳部或其他部位；去年10月5日再次施暴，結果男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象，醫院發現他已滿6歲卻骨瘦如柴，隨即通報警方。

但男童搶救2個月仍不治，檢警先後傳訊彭、吳並將2人聲押獲准。檢方訊時，彭坦承有毆打男童，把1根細的木藤條打到斷掉，吳則說，有因為小孩吵鬧就賞巴掌、拿藤條教訓，檢方去年3月偵結，依傷害致死、妨害幼童發育等罪嫌起訴2人。

法院今開準備程序庭，提示新證據外，吳、彭當庭表示坦承被起訴犯罪法條，但同樣否認有拿鐵棍痛毆男童；而吳女的前夫、男童父親王男今有到庭，法官詢問王，對於本案有無意見要陳述、之後對吳女及彭男的量刑意見，以及是否打算原諒等，王簡短回應說「沒有意見」。