親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

又摔一架波音！烏克蘭客機伊朗墜毀 機上176人全罹難

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名6歲男童去年疑遭吳姓生母、彭姓同居人痛毆到頭顱、四肢骨折，搶救2個月仍不治，吳、彭被依傷害致死、妨害幼童發育等罪嫌起訴；法院今開庭，吳的前夫、男童父親王姓男子也到庭，但他經鑑定確認和男童無血緣，對於法官詢問是否原諒對方，量刑考量，均表示「沒有意見」。

檢方起訴指出，吳女（32歲）和彭男（30歲），2017年8月起常以男童偷竊、說謊，各用實心鐵棍、竹棍，毆打小孩屁股、腳部或其他部位；去年10月5日再次施暴，結果男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象，醫院發現他已滿6歲卻骨瘦如柴，隨即通報警方。

但男童搶救2個月仍不治，檢警先後傳訊彭、吳並將2人聲押獲准。檢方訊時，彭坦承有毆打男童，把1根細的木藤條打到斷掉，吳則說，有因為小孩吵鬧就賞巴掌、拿藤條教訓，檢方去年3月偵結，依傷害致死、妨害幼童發育等罪嫌起訴2人。

法院今開準備程序庭，提示新證據外，吳、彭當庭表示坦承被起訴犯罪法條，但同樣否認有拿鐵棍痛毆男童；而吳女的前夫、男童父親王男今有到庭，法官詢問王，對於本案有無意見要陳述、之後對吳女及彭男的量刑意見，以及是否打算原諒等，王簡短回應說「沒有意見」。

另外，由於王經DNA鑑定，確認和被害男童沒有血緣關係，但男童出生時王、吳仍為婚姻存續關係，依法為婚生子女，王具有被害人家屬身分，法官並詢問王是否需犯罪被害人保護協會協助，王也說沒有需要。法官最後諭知下次開庭為4月17日，並進入審理程序。

男童父親王男今出庭，對於法官詢問有無意見要陳述、之後對吳女及彭男的量刑意見，以及...
男童父親王男今出庭，對於法官詢問有無意見要陳述、之後對吳女及彭男的量刑意見，以及是否打算原諒等，王簡短回應說「沒有意見」。記者曾健祐／攝影
分享

婚姻偷竊

延伸閱讀

20歲媽和男性友人下手？ 10月男嬰疑遭虐死

菲籍移工遭虐死 菲國將暫停輸出勞工至科威特

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死1...

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

父自殺拖子女陪死獨獲救 今判20年殺人罪

2020-01-08 14:40

自殺拖子女陪死父獲救判20年 法官：無權剝奪他人生命

2020-01-08 16:31

飽受腎病所苦 高市議員賴文德涉貪羈押近半年 20萬交保

2020-01-08 16:03

朋友起鬨「覺得好玩」 3嫌破壞競選看板

2020-01-08 14:18

影／魏應充今入監 要在牢裡過年

2020-01-08 14:13

國民黨前立委吳光訓涉炒股 更一審逆轉無罪

2020-01-08 13:27

魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

2020-01-08 13:05

恐怖情人花錢找人潑酸教訓前女友 重傷害起訴

2020-01-08 12:50

「以誠待人」 魏應充入監前用毛筆寫下24字感言

2020-01-08 12:47

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

想回家過年！孫道存侵占1億2羈押 今提準抗告

2020-01-08 11:07

魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年

2020-01-08 10:18

代客炒股3年吸金28億 一審依違反銀行法判15年

2020-01-08 10:15

「四叉貓」申請國民黨中央前路權遭拒 北市警回應了！

2020-01-08 00:26

不能在家過年 魏應充今發監

2020-01-08 00:13

慶富案 高雄銀行要告前副總

2020-01-08 00:11

花蓮傳預備賄選10樁腳請回 平地原民候選人1樁腳羈押

2020-01-07 23:57

被老東家告發涉背信 高銀前總經理：司法會還我清白

2020-01-07 23:50

轉發「2020大選劇本」預測文 法官：危言聳聽、裁罰3千

2020-01-07 19:57

獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪

2020-01-07 19:19

買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定

2020-01-07 18:31

教父級藍鑽7萬2拍定 台北分署聯合拍賣開紅盤

2020-01-07 17:48

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

高銀就慶富案今移送前總經理 3月前調查常董有無涉不法

2020-01-07 17:45

無照電療、針灸減肥 密醫為養家重操舊業判8月

2020-01-07 17:41

林益世收賄更審 律師稱譯文「有縮短」要勘驗

2020-01-07 17:27

男做資源回收戀上賣菜女 刺死對方男友被重判14年

2020-01-07 17:06

飲酒又服安眠藥開車 他酒駕累犯改判易科罰金定讞

2020-01-07 14:44

違規停車不檢討 爆粗口罵警、腿夾警遭判拘

2020-01-07 14:33

蘭嶼警涉運毒 一審判6年半

2020-01-07 14:21

等不到過年 魏應充明天發監

2020-01-07 14:18

資深網路男蟲詐騙、包養護理師 法院判賠69萬5千元

2020-01-07 14:18

非法收養小姨子的兒子 感情破裂時孩子被帶回東南亞

2020-01-07 13:36

被警開單說「媽的」吃上妨害公務 法院認口頭禪判無罪

2020-01-07 12:40

「藍鑽出清，意者密」淪騙局 電競玩家行騙...代價不小

2020-01-07 12:31

搶警槍還開槍嚇警 高院：威脅警察生命不能輕判

2020-01-07 12:17

中影118億解凍！法官：黨產會製造中影市場危機

2020-01-07 12:14

中影聲請停止執行黨產會處分 法院裁准

2020-01-07 11:48
看更多

熱門文章

越南清純學生妹自拍爆紅 網直呼：有初戀的感覺

2020-01-07 21:59

獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪

2020-01-07 19:19

新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」

2020-01-08 10:32

「四叉貓」申請國民黨中央前路權遭拒 北市警回應了！

2020-01-08 00:26

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決

2020-01-08 13:59

媳婦看家裡監視錄影畫面 驚見公公猥褻她小女兒

2020-01-08 07:36

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

女星何如芸嫁豪門16年婚變 離婚官司首開低調現身

2020-01-08 10:26

億來億去！吳承霖地下匯兌 再查出2同業2年匯6億多

2020-01-08 10:26

水電工馬桶座沒裝好竟收費5000元 網酸：整組沒幾千

2020-01-07 21:04

男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年

2020-01-08 13:17

五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中

2020-01-08 11:02

買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定

2020-01-07 18:31

租房遭鄰居剪線還有狂按門鈴 管委會：新來的要好好相處

2020-01-07 20:33

華航機師「想咬一口」騷擾判賠 他反告空姐求償百萬

2020-01-07 18:43

影／司機忘拉手煞車 小黃滑落海無人傷亡

2020-01-07 17:57

驚！恐嚇余天和館長索財 男子竟是前調查官

2020-01-07 19:51

警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

2020-01-08 15:12

恐嚇案外案！嘉義組頭與友對賭 26萬壓選舉輸贏

2020-01-08 12:16

開8公里才能補水！消防員打火累癱倒地 民眾：辛苦了

2020-01-07 22:19

驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

2020-01-08 11:32

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

前調查官涉嫌恐嚇余天、館長 法院裁定20萬交保

2020-01-07 23:52

支持韓國瑜就是支持共產黨 獨團懸掛布條遭韓辦控告

2020-01-07 16:51

魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年

2020-01-08 10:18

立委候選人疑預備現金賄選 花蓮地檢署約談10人

2020-01-07 18:29

機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊

2020-01-08 11:45

踩個油門就超速！蘇花改通車24小時宜警取締超速83件

2020-01-07 20:23

「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司

2020-01-08 11:44

慶富案 高雄銀行要告前副總

2020-01-08 00:11

下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走

2020-01-08 13:46

雲林綠後援會幹部控遭毆傷 蔡明水還原真相反控說謊

2020-01-07 21:20

3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅

2020-01-08 11:27

造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了

2020-01-08 12:14

涉勒索余天及館長 前調查官曾外洩個資、家暴妻子

2020-01-08 13:48

轉發「2020大選劇本」預測文 法官：危言聳聽、裁罰3千

2020-01-07 19:57

韓國瑜嘉義競選看板遭破壞 3嫌：無政治立場、覺得好玩

2020-01-08 09:49

被老東家告發涉背信 高銀前總經理：司法會還我清白

2020-01-07 23:50

男子恐嚇余天、館長被聲押 新北檢：有反覆實施之虞

2020-01-07 19:02

鄭宏輝控高鈺婷「炒地文宣」非屬實 高：我坦蕩蕩

2020-01-07 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top