自殺拖子女陪死父獲救判20年 法官：無權剝奪他人生命

黃姓夫妻爭吵後，妻子嗆聲離婚並負氣跑回娘家，黃趁6歲女兒及5歲兒子熟睡之際燒炭輕生，小姊弟不幸死亡，獲救的黃後悔自責，台南地檢署依殺人罪嫌起訴黃，痛批他剝奪子女生命，台南地院認黃成年人分別為6歲及5歲兒童犯殺人罪處20年。「生命無價」台南地院指出，任何人均沒有權利可以任意剝奪他人的生命，這點不會因為被害人是幼童或成年人而有所差異。

合議庭指出，黃坦承殺人，且經管理員及小孩母親證述明確，並有奇美醫院診斷證明書、法務部法醫研究所解剖報告書及鑑定報告書等證據在卷。辯護人主張，黃是因罹患憂鬱症影響心智，致行為失常而有自殺的傾向，然經囑託嘉南療養院就黃行為時的精神狀態進行鑑定，認黃未罹患憂鬱症或其他精神疾病。

但因配偶要求離婚等壓力，造成明顯痛苦，想自殺且影響到工作、睡眠等，而有「適應障礙症」，可能合併有憂鬱、焦慮、失眠等症狀，但皆屬輕症，並沒有因此減損被告的判斷力或衝動控制能力。

合議庭審酌，黃前無犯罪紀錄，而身為被害兒童2人的父親，本應善盡保護、教養之責，提供2人得以健康、安全成長的環境，且生命應屬無價，每個人都是獨立的個體，任何人均無權力隨意剝奪他人的生命，縱使是父母也是如此。被害兒童2人於案發時分別為6歲、5歲，均尚屬年幼，僅因黃自身遭逢壓力，不思以己力承擔扶養2人之責，竟以燒炭方式同時殺害無辜被害兒童2 人，扼殺子女未來的發展性與可塑性，奪取其等生命，造成的侵害甚鉅。