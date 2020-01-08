飽受腎病所苦 高市議員賴文德涉貪羈押近半年 20萬交保

國民黨高雄市議員賴文德被爆在桃源區公所主任秘書任內，涉嫌利用職務向工程包商索賄62萬元，遭橋頭地檢署依貪汙罪嫌起訴並收押禁見。羈押禁見將近半年，賴文德飽受糖尿病、慢性腎臟疾病所苦，已兩度送醫就診；賴的委任律師以健康為由，向橋頭地院聲請停押。橋院近日裁定賴文德以20萬元具保停押，限制住居、出境、出海。

賴文德在在2015年6月起至前年12月24日擔任高市桃源區公所主秘時，曾代理區長，有權限督辦公所發包工程及核銷請款、核決，期間涉嫌利用職務向工程包商索賄；檢方啟動偵查後，相關人證證述明確，又有費用支出明細表、帳戶交易明細、通訊對話截圖、通訊譯文等佐證，橋檢認定他涉用職務上機會詐取財物罪嫌重大，並向法院聲押禁見。

當時橋頭地院認為，賴文德身為現任市議員，又久任桃源區公職，對地方有相當影響力，考量相關客觀證據資料仍有待證人說明、解讀，為避免賴勾串、接觸甚至影響證人，有必要羈押賴，因此裁准羈押禁見。

但據了解，賴文德羈押期間，糖尿病、慢性腎臟疾病發作，兩度送往國軍高雄總醫院就診，高雄看守所將他送至國軍高雄總醫院左營分院就診，院方認為有住院必要，橋頭地院11月11日裁准戒護就醫，入院治療數日又返回監所羈押。之後，幾次開庭時，賴文的面色明顯憔悴，頭髮也稀疏不少，身形蜷縮。

賴文德的委任律師當庭再三請求法官裁准停押，並提出聲請表示，賴無與證人勾串之虞，請求院方考量賴身體健康狀態欠佳，若繼續羈押，未及時接受治療，將來恐失明、洗腎，盼准具保停押。

橋頭地院審理指出，賴文德涉貪一案已進入準備程序，也調閱相關文件，認為本案雖仍有羈押原因存在，但權衡全案司法權行使、賴身體健康惡化恐有不可逆性後，仍在1月2日裁定賴文德以20萬元具保停押，限制住居、出境、出海。