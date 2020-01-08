柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

新黨籍台北市議員侯漢廷因涉及國安法案，被檢方限制出境，起訴移審繼續限境，他向法院聲請解禁隨台北市長柯文哲出訪歐洲，台北地院審酌後，裁准侯提供20萬元保證金，今天起至本月22日為止可暫時解禁，23日零時恢復限制出境、出海。

侯漢廷被起訴後，2018年7月27日被法院限制出境、出海，他日前向法官聲請解禁，表示要與柯文哲出訪歐洲，希望准予解除2020年1月8日至22日的限制出境處分。

法官審酌認為，侯漢廷歷次偵、審程序均準時到庭應訊，去年3月16日至同年月24日曾准予他解禁，侯遵期返台，沒有棄保潛逃。

裁定指出，依台北市議會公函，柯文哲率團訪問歐洲日期已具體說明，侯漢廷在議會抽籤取得以公費參加2020年1月12日至22日到歐洲訪問的市政考察團議員身分，他如果隨市府出訪，有當地官員招待、隨行人員、警力戒護、媒體關注等行政或外部拘束力強度高，所以棄保潛逃的可能性低。