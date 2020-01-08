警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

網路某臉書專頁去年8月張貼國民黨總統候選人學歷不實假訊息，經韓國瑜委請律師向刑事局電偵大隊提告；電偵大隊追查3個多月，昨天查出文章是該專頁管理者30歲張姓男子所張貼，據了解張男行使緘默權，不過警方認定他就是原始散布者，詢後依誹謗和總統副總統選舉罷免法函送士林地檢署偵辦。

這是刑事局首度公布查獲涉「黑韓」假訊息個案內容；本月5日刑事局曾公布高雄警方查獲黃姓男子在網路留言涉恐嚇危害韓國瑜安全言論，並聲稱一年來涉及韓國瑜的不實訊息案件，已移送29件29人，澄清外界質疑警調查假訊息淪查水表和辦藍不辦綠的爭議。

調查張姓男子是去年8月在某按讚數10餘萬的臉書專頁上貼文，指「韓○○唸的是『東吳大學英文系夜間部』，然後にたま告訴我白天Student？白天你根本不用上課，晚上還翹課去美國商會打工？我實在很憂心這種素質的候選人，滿口謊言的候選人，到底跟腐敗的○○系列媒體，要一起把台灣帶入怎樣的泥淖才肯罷休？」

韓國瑜陣營去年9月委請律師向刑事局電偵大隊提告，電偵大隊解釋因向相關社群網站平台調閱資料，追查3個多月後鎖定張男，昨天通知到案說明。

警、調查假因違反比例原則爭議，屢遭質疑查水表和辦藍不辦綠；刑事局最近連發聲明澄清，本月5日並公布數據，統計去年1月1日至今年1月4日止，偵辦網路爭議(假)訊息案件涉政治人物287件，其中對國民黨政治人物不實假訊息91件、移送55件，涉及韓國瑜的網路恐嚇、不實訊息案48件、移送29件。

刑事局表示之前未公布涉韓假訊息案件，是因事涉敏感因此維持低調。只要候選人、行政機關或民眾遭受不實訊息侵害報案，警方均秉持行政中立原則偵辦。