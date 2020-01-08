父自殺拖子女陪死獨獲救 今判20年殺人罪

黃姓夫妻爭吵後，妻子嗆聲離婚並負氣跑回娘家，黃趁6歲女兒及5歲兒子熟睡之際燒炭輕生；小姊弟不幸死亡，獲救的黃後悔自責，台南地檢署依殺人罪嫌起訴黃，痛批他剝奪子女生命，求刑20年。台南地院今天下午宣判，合議庭認黃父成年人故意對未滿12歲兒童殺人罪嫌，判20年徒刑，可上訴。

檢方說，黃因婚姻挫折萌生死意，但身為人父，對子女應該善盡保護教養責任，遇生活困境，應存正面積極心態，尋求一切合法手段解決。年幼子女的人生正起步，並無尋短念頭，黃剝奪子女生命，致小姊弟無法開展自己人生，法所難容。

檢方起訴，30歲黃姓男子去年6月25日夫妻吵架，妻子嗆要離婚後負氣返回娘家。黃當天深夜趁兒子及女兒熟睡後，在台南市永康區租屋處燒炭，打算一起帶走子女。大樓管理員隔天上午發現屋內散發出燒炭味，報案破門救人，只救回黃，小姊弟回天乏術。

黃供稱，因受不了妻子要和他離婚，一時想不開，才會想帶著子女輕生，如今後悔自責。檢方依成年人故意對未滿12歲兒童殺人罪嫌起訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑二分之一，並具體求刑20年。

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