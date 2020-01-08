國民黨前立委吳光訓涉炒股 更一審逆轉無罪

國民黨高雄前立委吳光訓遭控炒股案，一審認定他涉大量交易拉抬「捷超公司」股價賺進2213萬多元，依犯高買證券罪判4年徒刑，上訴後二審不認為他有刻意炒股賺錢，改依製造證券交易活絡表象罪判3年半。全案經發回更審，高雄高分院今天上午更一審以事證不足，再撤銷改判吳光訓無罪，仍可上訴。

據了解，吳光訓（69歲）曾當選多屆國大代表、立委，曾遭控2004年競選高雄縣立委期間賄選，不過獲判無罪確定；2020立委選舉國民黨將吳光訓的長女吳怡玎，列入不分區名單第9名。

起訴指控，曾任豐銀證券公司董事長的吳光訓2008年4月起陸續用子女及下屬的證券帳戶，購入捷超公司的融資股票7492仟股，不過之後面臨「斷頭」，他為避免虧損，同年10到12月間大量成交買進、賣出捷超股票，藉此衝高成交量，捷超股價因此明顯上漲，讓他賺進千萬元。

吳光訓出庭稱，2008年4 、5月間參加商展「捷超把他們公司前景講得很好，經我研究後發現捷超股票的淨值有11、12元，覺得可以投資，就開始融資買進股票。」未料同年9月發生金融海嘯，股票維持率跌破120％，面臨到要被斷頭情形，而與相關證券金融公司協商要處理掉股票，買進5000多張及賣出9000張。

吳光訓指出，為處理掉融資買進的捷超公司股票、又需買進捷超公司現股補足擔保，才會在電腦撮合的過程中，買到自己賣出的股票、發生相對成交的情形，並無拉抬交易價格或造成交易活絡表象的意圖，況且他實際上虧損沒有獲利。

一審認定，吳光訓炒作使捷超在2008年10月到12月間股價上漲32.58％，同期間與捷超一樣屬通信網路業的股票，平均股價卻下跌22.13％，已誘使投資大眾跟隨交易、影響市場秩序，他因此賺進2213萬3678元，依犯高買證券罪判4年徒刑。

二審則分析吳光訓做的捷超股票交易，發現沒有明顯逐步墊高股價，且該段期間賣出股票，遠多於買入股票，也有部分交易日的股價未隨吳高價買入的股票而呈上漲走勢，難認拉抬股價，不過他確實造成捷超股票交易量比原本高3倍多，且他占相當比例的交易量，依製造證券交易活絡表象罪判3年半。