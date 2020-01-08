魏應充入監 臉書表心跡：會走到水落石出的那一天

頂新製油前董事長魏應充因劣油案違反食品安全衛生法等罪判刑，台中高分院經檢方聲請裁定應執行刑4年8個月，今天上午前往北檢報到入監，他入監前錄了一段話，並用毛筆寫下24字表心跡，放上臉書，向支持他的粉絲道別。

「來自永靖的老園丁魏應充」臉書粉絲團上午貼出一則魏應充入監暫別文，粉絲團小編說，董今天起展開另一段修行生活，暫別各位支持他的粉絲。

小編在文裡提到，前晚問魏應充有沒有想跟粉絲說幾句話？董沒有猶豫，立刻拿起毛筆，寫下28字表明心跡，緊接又請小編幫他錄下一段談話，因為他想親口向各位至親好友表達他的感恩。

小編說，看著董在僅剩的15小時自由中，一心不亂、不為境轉，對照他筆下正在寫的「以誠待人，以正做事」字句，小編忍不住紅了眼眶，董有委屈但他從不辯白，總是用「上天淬鍊，逆增上緣」自勉勉人。

還說，像這樣該把握和家人相處的時間中，別人可能不明白董為什麼要花時間錄影寫毛筆，但小編懂：頂新歷經油品輿論風暴慘遭滅頂，一生誠正的董百口莫辯，這段時間粉絲團中點點滴滴的支持，他特別感念在心，對惜情重義的董來說，對各位的感謝與道別是必要的。

錄影結束，小編問董：「裡面可以寫信嗎？」董說過段時間或許可以。小編又問：「若情況許可，能不能偶爾寫信給粉絲們？」董說好。

魏應充手書全文：

以誠待人，以正做事 上天淬鍊，逆增上緣 善愛為寶，台灣共好 應充合十