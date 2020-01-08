恐怖情人花錢找人潑酸教訓前女友 重傷害起訴

男子陳韋傑去年9月，不滿蔡姓前女友分手，竟花錢找來男子張家豪「潑酸」教訓，去年9月12日，張男等待蔡女從士林地檢署偵查大樓離去，竟在地檢署後方巷子朝蔡女潑酸，導致重傷害，一度收到命危通知。全案士檢日前偵結，依照重傷害等罪嫌起訴陳等4人。

起訴指出，27歲陳韋傑去年2月和蔡女分手，陳心有怨懟，認為蔡女不是真心交往，便傳訊息暗示蔡女要散布她的裸照，導致她心生畏懼，蔡女憤而提告。陳在恐嚇案偵查期間，找來肯德基主管詹男介紹員工廖性女子認識，陳以重利要求廖女4月13日到陳的住處貼恐嚇傳單、毀損機車，陳再去報案誣陷是蔡女所為。

陳男恐怖行徑不僅於此，檢方查出，陳去年7月陸續用手機搜尋鹽酸、化工材料行、潑硫酸、潑硫酸刑度等關鍵字，決意要潑強酸方式教訓蔡女。陳找來保全公司前同事張家豪，確定張需要錢，提供蔡照片供辨認，8月間，陳曾提供不明液體，要張自行混合朝蔡潑灑，但因混合失敗作罷。

陳為了執行潑酸行動，還拿foodpanda外送員衣服給張男，指示張男佯裝成外送員，假稱「蔡服務態度佳」，多次在蔡女工作門市周邊埋伏，送星巴克咖啡、麥當勞、花束等，引誘蔡女離開門市準備潑酸，但蔡女起疑，加上其他同事協助阻擋作罷。

不料，陳竟為了報復，向廖女打聽誣告案偵查進度，得知蔡女9月12日下午出庭，約定張男再開庭結束後潑酸，事後將匯款50萬元作為對價。張見有利可圖找來朋友李育龍幫忙開車接應，允諾10萬元代價。

陳說服不知情的廖女在地檢署內觀看開庭進度，用line傳暗號通知開庭完畢，陳在12日凌晨提供張男ph值0.1、含有硫酸成分的強酸溶劑，以及變裝衣物，為了脫罪，還要求張配合錄製影片，影片內容是，張主動表示要幫陳出氣、教訓蔡女。

廖女抵達地檢署後，陳男還要求看蔡女是否有家屬陪同，廖女起疑拒絕，陳便告知張男、李男，蔡女父親的車牌，李在附近果真找到車輛，拍照給陳確認無誤。12日下午4點39分，張收到暗號知道開庭結束，45分看到蔡女、蔡父準備走回車上，便穿著外送員上衣趁機衝出，拿著強酸溶劑朝蔡女身體潑灑傾到，蔡父見狀立即向周邊民宅求助沖水，張男即刻跳上李男車輛逃逸。

蔡女送醫後，身體表面積50%傷害，頸部、背部、左下肢有大面積灼傷，受有三度性化學性灼傷，多次實施焦痂清除及植皮手術，患部趨於穩定，蔡女受有全身重大不至及難治撞傷害結果。

張、李逃到桃園汽車旅館，清理張因潑酸濺到自己的傷口，也查看帳戶，發現陳僅匯款6千元報酬，與約定落差太大，打電話表示不滿。陳竟要求兩人到宜蘭火車站就會匯款，兩人開車抵達，陳又要兩人到花蓮避風頭，張、李拒絕，沿途丟棄作案用衣物和強酸桶罐，原車返回台北。

李13日至天母派出所投案，躲在網咖的張男也到案說明，陳男看到新聞報導後，聯繫張的妻子，播放事先拍攝的影片，謊稱張無大礙，不用請律師。陳怕事情曝光，還買手機給廖女，要求她刪除訊息、變賣手機，廖女收下手機後，僅刪除與陳聯繫的line帳號，並轉賣陳送的新機。

檢警依照張、李等人供詞及對話紀錄等證物，認定陳涉有重嫌，將陳、廖拘提到案。陳男供稱，不認識廖女，機車遭破壞、遭踢傳單，有向張男提及和蔡女的感情糾紛，張有說要幫忙出氣，不知道蔡女開庭時間，12日凌晨見面只是借他外送員衣服，讓他兼差。

張、李等人不認重傷害罪，僅承認傷害。他們供稱，不清楚強酸溶劑的成分，不清楚殺傷力。蔡女供稱，陳多次派張男送花、送咖啡等，有拍攝張用手機聯繫陳的畫面。