「以誠待人」 魏應充入監前用毛筆寫下24字感言

頂新製油前董事長魏應充參與向越南「大幸福」購買劣油決策，被最高法院依違反食安法等罪判刑5年9月定讞，台中高分院連同劣油與混油2起案件，裁定應執行刑4年8個月，魏應充今天上午前往北檢報到入監，魏應充入監前用毛筆寫下24字心跡，並放上臉書暫時與支持他的粉絲道別，律師代為強調前16個字「以誠待人、以正做事、上天淬鍊、逆增上緣」，不少粉絲留言感到不捨。

魏應充律師余明賢表示，對於這樣的判決結果感到非常遺憾，這樣的判決可以受人民信賴司法距離，還非常遙遠，因為檢方從一開始就濫行起訴，中間甚至有行政機關為配合檢方調查，做出一些違反行政中立的事，審理過程中，有部分法院也不尊重食品業的專業，產生了非常多偏頗還有不公，甚至在社會與論壓力下，放棄無罪推定原則，特別是最高法院沒有勇氣查明真相，覺得非常遺憾。

余明賢說，事實上去年越南媒體就有報導，本案起訴的緣由是越南當地的供應商沒有出口食品證照，但越南媒體有證實，這家供應商是不需要取得這樣的文件，因此檢方起訴基礎根本不存在，但最高法院卻沒有勇氣推翻如此錯誤百出的判決，讓人感覺非常遺憾；由於魏應充還有部分案件發回審理，期待法院不要再用有色眼光來看待此案。

余明賢說指出，魏應充因身體健康因素，有向檢方聲請暫緩入監，但檢方認為有入監必要，因此仍決定發監。